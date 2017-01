Seminare zum Thema Photovoltaik im Haus der Technik

(fair-NEWS)

Die Wege mithilfe der Sonne Energie zu produzieren und zu benutzen sind vielseitig. Eines der Möglichkeiten ist die Photovoltaik oder aber die Gewinnung von Wärme durch Sonnenkollektoren. In unserer Photovoltaik - Veranstaltungen im Haus der Technik erlernen die Interessenten die Solartechnik von erfahrenen Dozenten aus der Praxis und Theorie. In unserem Grundlagenseminar „Photovoltaik“ am 20. Februar 2017 in Berlin legt Prof. Volker Quaschning alles grundsätzlich Wissenswerte dar. Am 23.-24.03.2017 referiert Dipl.-Ing. Ralf Haselhuhn zur „Norm- und fachgerechte Planung, Bau und Installation von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen“ in Berlin.Des Weiteren gibt es eine Weiterbildungs-Veranstaltung zum Thema: „Netzgekoppelte PV/Batteriespeicher-Anlagen“ welche am 11.05.-12.05.2017 in Berlin stattfinden wird. Die Deutsche Photovoltaik-Sicherheitstagung zu Sicherheits- und Schutzkonzepte für Solaranlagen und Batteriespeichersysteme ist am 19.10. - 20.10.2017 im Magnus-Haus in Berlin geplant.Beim Frauenhofer-Center für Sizilium-Photovoltaik CSP in Halle findet die Veranstaltung „Zustandsanalyse von Solaranlagen und PV-Modulen“ am 05.-06. April 2017statt. Des Weiteren findet eine Veranstaltung zu dem Thema Schutzprüfungen und Schutzkonzepte am 09.-10. Mai 2017 in Berlin statt.Als besonderes Angebot präsentiert das Haus der Technik bei diesen Veranstaltungen den Sonderpreis: 2 Teilnehmer einer Firma buchen für 1 Preis.InformationNähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter: