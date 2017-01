Weiterbildungen zu den Themen Schweißkonstruktionen und Rissbildungen im Februar 2017 im HDT- Berlin

(fair-NEWS)

Durch die Weiterbildung „Festigkeitsverhalten und fügetechnische Gestaltung von Schweißkonstruktionen“ können sich Interessierte zu Grundlagen, Beanspruchung und Gestaltung von Schweißkonstruktionen am 22.-23.02.2017 schlau machen. Prof. Dr.-Ing. Thomas Kannengießer wird über das fügegerechte Konstruieren und das beanspruchungsgerechte Gestalten von geschweißten Konstruktionen referiren. Er widmet sich den Methoden zur Auslegung von Schweißverbindungen und der Berechnung von statisch als auch dynamisch belasteten Schweißverbindungen. Neben der Methodik werden Beispiele aus Bereichen des Maschinenbaus erläutert.Für die Fertigung und den sicheren Betrieb von modernen Schweißkonstruktionen sind differenzierte Kenntnisse über die schweißtechnische Verarbeitung moderner Stahlwerkstoffe wichtig. Die Gesamtentwicklung in der Industrie stellt an die moderne schweißtechnische Fertigung von Bauteilen eine Reihe neuer Hürden. So ist konstruktionsseitig in zahlreichen Branchen der metallverarbeitenden Industrie zur Gewichts- und Kostenersparnis (z.B. Leichtbau) ein großes Interesse am Einsatz moderner Stähle. Technisch zuverlässige und wirtschaftliche Bauteile lassen sich am besten als Schweißkonstruktion herstellen. In dem Seminar erläutert Prof. Dr.-Ing. Thomas Kannengießer die relevanten Zusammenhänge.Am 20.-21.02.2017 findet das Seminar Kalt- und Heißrissbildung in geschweißten Verbindungen und deren Vermeidung statt. Dabei geht es um Grundlagen, Prüftechniken und Vermeidung von Rissbildung. Diese Weiterbildung vermittelt den Teilnehmern sowohl Grundlagenwissen als auch praxisnahe Kenntnisse über die Kalt- und Heißrissbildung in geschweißten Verbindungen und deren Vermeidung, die die Interessenten für die Ableitung von Maßnahmen der Rissvermeidung effektiv nutzen können.Das Seminar wird die Interessenten über die möglichen Rissphänomene und -ursachen erklären. Zum anderen werden Ihnen die wesentlichen Ursachen der Heißrissbildung bekannt gegben, denn gerade heißrissempfindliche, höherlegierte Stähle werden häufig in sicherheitsrelevanten Bereichen, wie z.B. im Chemieanlagenbau oder im Verkehrswesen eingesetzt.InformationNähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter: www.hdt-berlin.de