Seminar zur Ausbildung zum Energiemanagementbeauftragten im HDT-Berlin am 20.-22. Februar 2016

Das Seminar „Ausbildung zum Energiemanagementbeauftragten“ findet am 20.-22.02.2017 in Berlin statt und behandelt Schwerpunktthemen wie wichtige Energiemanagementsysteme und Beurteilung energetischer Aspekte.In dieser Weiterbildung wird den Teilnehmern die wichtigen Aspekte der DIN EN ISO 50001 nähergebracht. Diese umzusetzen zählt zu den Aufgaben des Energiemanagementbeauftragten. Einen weiteren Termin zur Ausbildung zum Energiemanagementbeauftragten gibt es am 03. -05.April 2017, auch im HDT Berlin.Im April 2015 erließ die Bundesregierung das Energie-Dienstleistungsgesetz. Dieses erklärt und fordert die Steigerung der Energieeffizienz in Firmen. In diesem Zusammenhang müssen alle Nicht-KMUs nach EU-Definition folgende Auflage bis 31. Dezember 2016 erfüllen: Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001 oder EMAS und Benennung eines Energiemanagementbeauftragten.Die Weiterbildung im HDT richtet sich an Personen, die als Energiemanagementbeauftragte für Firmen arbeiten oder arbeiten werden sowie alle an Thema und Gesetzgebung Interessierte.Prof. Dr.-Ing. Claudia Langowsky wird sich in diesem dreitätigen Lehrgang mit folgender Agenda beschäftigen: warum Energieeffizienz, klimarelevante Fakten, umweltpolitische Ziele und integrative Aspekte von Umweltmanagementsystemen.InformationNähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter: