Das 3 Sterne Hotel in Welschnofen – Hotel Central

Vielfalt an Aktivitäten am Karersee in SüdtirolEin Aktivurlaub war schon immer geplant? Dann ist hier die richtige Adresse. Sollten Sie einen ausgeprägten Bewegungsdrang haben, so kommen Sie bei uns genauso auf Ihre Kosten, wie wenn Sie von Zeit zu Zeit Aktivitäten unternehmen wollen. Zum Beispiel ist das Skifahren eine besonders beliebte Sportart, die einfach betrieben werden kann, da 200m vom Hotel entfernt die 10er Kabinenbahn bereits auf Sie wartet. Andere Aktivitäten wie das Eislaufen, Rodeln, die eine oder andere Schneeschuhwanderung oder ein Spaziergang an der Karerseepromenade stellen hierbei klasse Alternativen dar.Das Welschnofen Hotel überzeugt mit GeschmackLassen Sie sich auf das Geschmackserlebnis im Welschnofen Hotel ein. Kulinarisch kommen Sie auf Ihre Kosten. Dafür zaubert Ihnen das Küchenteam ein frisches Frühstücksbuffet mit Obst, Gemüse und frischen Säften und Brot. Eine Vorspeise und eines von zwei wählbaren Gerichten mit Salatbüffet erwarten Sie als Hauptmahlzeit. Außerdem gibt es Südtiroler Gebäck und Kuchenkreationen, welche allesamt hausgemacht sind. So fallen Sie abends gut genährt und gestärkt in Ihren verdienten Schlaf.Romantik im Hotel am KarerseeRomantik verzaubert und macht glücklich. Diese Gefühle gepaart mit der richtigen Portion an Entspannung, finden die Gäste im Naturhotel Südtirol. Mitten in den Dolomiten gelegen verzaubert das Haus durch seinen atemberaubenden Ausblick über die Berglandschaft, die natürlich nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch durch ihre frische Alpenluft die Vitalität seiner Besucher fördert. Sie zählen zu den schönsten Gebirgen der Welt und sollten dementsprechend bei einem Aufenthalt im Hotel Karersee nicht ausgespart bleiben.Bei Interesse finden Sie weitere Informationen im Internet: www.hotelcentral.it