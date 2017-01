Freche Einhorn, Hamster & Co. Comic-Helden im Grätz Verlag

(fair-NEWS)

Als Stefanie Bamberg im Herbst 2015 am Frühstückstisch saß und aus einer Laune heraus einen kleinen Bärenzeichnete, hatte sie nicht damit gerechnet, dass dieses Geschöpf derart großen Zuspruch erhalten sollte. DochBo der Bär avancierte schnell zum Liebling ihrer Fans und Follower. Zügig folgten weitere Figuren und das Label"Katz & Tinte" war geboren.Exklusiv: Katz & Tinte kooperiert mit dem Grätz VerlagAuf der Leipziger Buchmesse 2016 kam es zu einem ersten Gespräch zwischen der Künstlerin und dem Verlag."Ich kannte den Grätz Verlag natürlich schon vorher und noch am selben Tag war klar, dass wir zusammenarbeitenwerden", erinnert sich Stefanie Bamberg. Schnell entstanden erste Produkte mit Motiven von Hamster Kevin,Bo dem Bären und deren Freunde: Notizblöcke und Schreibtischunterlagen, Postkarten und Tassen.Es folgten Geschenkpapiere, Kalender, Jutebeutel, Notizhefte und unzählige Grußkarten. Sie alle zeigen diebeliebten Figuren mit lustigen Sprüchen oder ironischen Kommentaren. "Wenn mir im August 2015 jemanderzählt hätte, dass ein Jahr später meine eigenen Illustrationen auf Produkte gedruckt und verkauft werden,hätte ich ihn vermutlich für verrückt erklärt", gesteht die Illustratorin, für deren Zeichnungen die Fans auf derFrankfurter Buchmesse 2016 Schlange standen.Neustes Katz & Tinte-Mitglied: Das EinhornIn der Katz & Tinte-Familie darf ein Einhorn natürlich nicht fehlen. Das Fabelwesen mit den niedlichen Knopfaugen ist bei den Fans mittlerweile genauso beliebt wie Hamster Kevin mit seinen frechen Sprüchen. Doch woherkommen all die Ideen für neue Motive? "Wenn ich in meinem Garten oder auf der heimischen Couch sitze undHörbücher höre, entstehen die Illustrationen fast von selbst", erklärt die Künstlerin.Das Sortiment beinhaltet Tassen, Familienplaner, Postkartenkalender, Jutebeutel, Turnbeutel, Notizhefte, Wochenplaner, Schreibtischunterlagen, Notizblöcke sowie Postkarten.



Bildinformation: Bo, Kevin und Co. Tassen, Postkarten und Notizblöcke