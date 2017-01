GET Education Day

(fair-NEWS)

München, Januar 2017: Die Bildungsberater für Sprachreisen- und Auslandsaufenthalte von GET Global Education Tumulka laden erstmals exklusiv Medienvertreter zum Press Education Day mit Vertretern führender deutscher und englischer Internatsschulen ein. Neben dem Press Education Day am 10. Februar in München veranstaltet GET auch Informationstage für Eltern und Schüler in München, Düsseldorf und Wien.Erstmals exklusiver Informationsabend für Medien in MünchenVertreter exzellenter Schulen aus dem GET-Portfolio, Bildungsberater von GET Global Education Tumulka und Inhaberin Bella Tumulka sowie Vertreter der Euro Internatsberatung freuen sich am 10. Februar 2017 ab 17 Uhr auf ein GET-Together in den Räumlichkeiten von GET Global Education Tumulka. Hier haben Medienvertreter die Möglichkeit, sich in individuellen Einzelgesprächen zur Internatsunterbringung in Deutschland sowie zum Thema Sprachreisen, Summer Camps, Boarding Schools und vielem mehr zu informieren. Bei Snacks und Erfrischungen kann der Wissensdurst gestillt und neue Inspirationen zum Thema Sprachreisen und Bildung gesammelt werden.Seit über 25 Jahren berät und begleitet GET Global Education Tumulka Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf Sprachreisen und Auslandsaufenthalten weltweit. In Zusammenarbeit mit mehr als 200 renommierten Schulen und Institutionen wird für jeden Teilnehmer ein maßgeschneidertes Programm zusammengestellt. GET hat es sich zum Ziel gemacht, die Teilnehmer optimal auf die Berufswelt vorzubereiten und ihnen bei der persönlichen Entwicklung effektiv zur Seite zu stehen.Beratungstage für Schüler und ElternDie Education Days finden zwischen dem 28. Januar und dem 15. Februar 2017 in Düsseldorf, München und Wien in erlesenen Hotels in entspannter Atmosphäre statt.Am Press Education Day und dem Education Day in München teilnehmende Schulen:Buckswood School (England)Strathallan School (Schottland)Dollar Academy (Schottland, gegr.1818!)Malvern St. James School (Girl’s School, gegr. 1893!)Sherborne International College (School + Summercamp + Pre Boarding)Earlscliffe College (School + Summercamp)Millfield School (School + Summercamp)Bedes (Summer School + Sportcamp)Bell Summer SchoolAbiturcamps DeutschlandInternat Schloss NeubeuernSchloss BrannenburgUrspring Schule InternatHerman Lietz SchulenPress Education DayMünchen, 10. Februar 2017, von 17.00 bis 20.00 UhrGET Global Education Tumulka, Franz-Joseph-Str. 9Education DaysDüsseldorf, 28. Januar 2017, von 10.00 bis 16.00 Uhrim Radisson Blu Media Harbour Hotel, Hammer Straße 23München, 11. Februar 2017, von 10.00 bis 16.00 Uhrim Charles Hotel, Sophienstraße 28Wien, 15. Februar 2017, von 14.00 bis 19.00 Uhrim Le Meridien Vienna, Robert-Stolz-Platz 1



