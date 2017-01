Ausbildung zum Tripada Ã® Entspannungspädagogen 2017

(fair-NEWS)

Die Ausbildung zum <a href="http://tripada-wuppertal.de/entspannungspaedagoge/">Tripada ® Entspannungspädagogen</a> in Wuppertal beinhaltet insgesamt 3 Module:10. - 12. März 2017: Kursleiter Autogenes Training19. - 21. Mai 2017: Kursleiter multimodales Stressbewältigungstraining30.06. - 02.07.17: Kursleiter Progressive MuskelentspannungSie werden an den jeweils 3 Wochenenden umfassend in die verschiedenen Bereiche der Entspannungsverfahren eingeführt. Bei der Entscheidung, ob eher multimodale oder rein entspannungsorientierte Verfahren zum Einsatz gelangen sollen, spielt vor allem die Problemlage und die Art der Zielgruppe eine Rolle. Hierauf werden Sie auch bei der Ausbildung zum Tripada ® Entspannungspädagogen geschult, damit Sie ein tiefes Verständnis über die physiologischen und psychologischen Auswirkungen von Stress entwickeln. Nur so können Sie im Anschluss an die Ausbildung optimal auf Ihre Teilnehmer eingehen.Ebenso bieten wir für die Ausbildung zum Tripada ® Entspannungspädagogen eine Kompaktwoche vom 19.06. - 23.06.2017 an, wo Sie an 5 Tagen intensiv die Entspannungsmethoden vermittelt bekommen.Da wir bei Tripada ® eine verantwortungsvolle und qualitativ hochwertige Ausübung dieses Berufes in Verbindung mit einer Kassenzulassung nach § 20 SGB V anstreben, richtet sich die Ausbildung besonders an Personen mit einem entsprechenden psychologischen oder pädagogischen Grundberuf, Sozialwissenschaftler sowie Ärzte. Wenn Sie eine Kassenzulassung nach § 20 SGB V anstreben, informieren Sie sich vorab im "Leitfaden Prävention des GKV Spitzenverbandes", ob Ihr Grundberuf der Qualifikation entspricht.Wir nehmen Bildungsscheck und Bildungsprämie an.Info und Anmeldung unter 0202/9798540 oder per Email an info@tripada.de. Nähere Informationen unter <a href="http://tripada-wuppertal.de/"> www.tripada-wuppertal.de.</a>



Bildinformation: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga