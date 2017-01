E-Learning und Elektronische Unterweisung mit iManSys zur LEARNTEC 2017

(fair-NEWS)

Wissen einfach und effektiv digital vermitteln – wie das funktioniert, zeigt die domeba distribution GmbH vom 24. bis zum 26. Januar 2017 zur 25. LEARNTEC in Karlsruhe. Schwerpunkte der Präsentation bilden die Elektronische Unterweisung und Möglichkeiten des E-Learnings. Das domeba-Team präsentiert viele praktische Beispiele anhand der hauseigenen iManSys Software-Welt „Unterweisen & Schulen“. Besuchen Sie domeba in Halle 1 am Stand G37.E-Learning ist gefragter denn je.Längst haben sich viele unterschiedliche Formen der elektronischen Wissensvermittlung etabliert. Intelligente Funktionen in innovativer Bildungssoftware sorgen für immer größere Lernerfolge. Der Markt floriert: Laut der aktuellen Trendstudie „Digitale Bildung auf dem Weg ins Jahr 2025“, die gemeinsam von der Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung mbH (mmb Institut) und der LEARNTEC veröffentlicht wurde, wird sich der Branchenumsatz von derzeit jährlich 600 Millionen Euro auf voraussichtlich 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2020 erhöhen.Im Bereich Elektronischer Unterweisung ist dieser Trend schon lange sichtbar. „Unternehmen wollen ihre Mitarbeiter möglichst wirkungsvoll und nachhaltig schulen. Da ist der digitale Unterweisungsweg seit mehreren Jahren für unserer Kunden in vielen Bereichen eine effiziente Alternative“, erklärt Patrick Weinreich, Vertriebsleiter der domeba distribution GmbH. Auf den ersten Blick erscheine der persönliche Kontakt zu einem Dozenten vorteilhafter. Ein Bildungserfolg hänge jedoch auch von anderen Faktoren maßgeblich ab.Die Elektronische Unterweisung hat viele Vorteile.Ausschlaggebende Faktoren erläutern die Chemnitzer am Messestand anhand der iManSys Software-Welt „Unterweisen & Schulen“. Sie ist zentraler Bestandteil der HSQE Compliance-Management-Software iManSys. Sie zielt in erster Linie auf Unternehmen ab, die ihre Mitarbeiter gesetzeskonform unterweisen möchten. Präsenzschulungen werden dabei genauso professionell gemanagt wie Elektronische Unterweisungen.„Der große Vorteil der Elektronischen Unterweisung ist, dass Schulungen orts- und zeitunabhängig an einem Computer oder einem Terminal erfolgen. Die Lerninhalte werden jedem Mitarbeiter individuell zugewiesen. Schulungsmaterialien verbleiben anschließend im System und können jederzeit neu verwendet werden“, führt Patrick Weinreich weiter aus. Es sei nicht mehr notwendig, kostspielige Alternativtermine zu planen, beispielsweise weil Mitarbeiter krank sind oder im Schichtsystem arbeiten. „Führungskräfte haben auf diese Weise weitaus weniger Organisationsaufwand. Das spart jede Menge Zeit, Aufwand und Geld.“Falls gewünscht, werde am Ende einer Unterweisung eine Verständniskontrolle mit individuell erstellen Fragesets durchgeführt. Die erfolgreiche Teilnahme werde genauso datenschutz- und rechtskonform dokumentiert wie jeder andere Schritt der Schulung.E-Learning interaktiv und didaktisch anspruchsvolliManSys „Unterweisen & Schulen“ ist kein klassisches E-Learning-Tool. Dennoch lassen sich Lern- und Schulungsinhalte schnell und einfach interaktiv vermitteln. Das Programm versteht sich mit gängigen Dateiformaten. Es akzeptiert unter anderem pdf-, Word- und PowerPoint-Vorlagen. Aus diesem Grund kommt der Nutzer ohne eigenes Autorentool aus. Er muss sich bei der Erstellung des Schulungsmaterials nicht in eine neue Software einarbeiten – ein klarer Pluspunkt!Noch mehr Stärken spielt iManSys „Unterweisen & Schulen“ in Kombination mit PowerPoint-Erweiterungen aus. Mit wenigen Handgriffen lassen sich didaktisch anspruchsvolle Quiz realisieren und in Webformaten speichern. Mögliche Antworten werden per Drag-and-drop bewegt. Wissen wird spielerisch vermittelt, ganz gleich ob mithilfe von Lückentexten oder so genannten Landkarten-Folien. Darüber hinaus stehen ausführliche Antwort- und Auswertungsfunktionen zur Verfügung.Wollen Sie mehr über die Lern-Management-Lösung iManSys „Unterweisen & Schulen“ erfahren? Dann besuchen Sie uns zur LEARNTEC in Halle 1 am Stand G 37.Sie haben keine Zeit? Dann erhalten Sie ausführliche Informationen auf unserer Internetseite.



Bildinformation: iManSys – professionelle HSQE Compliance-Management-Software