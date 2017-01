Norddeutscher Rum neu interpretiert: Die Feingeisterei startet mit zwei brandneuen „Rum Liqueur“ Kreationen in das neue Jahr

(fair-NEWS)

Hamburg, Januar 2017Die Feingeisterei auf Gut Basthorst bei Hamburg hat zum Jahresbeginn zwei einzigartige Produktneuheiten im Programm. Zum ausgezeichneten Don R***** Rum, der als Liebeserklärung an die norddeutsche Rum-Tradition schon fester Bestandteil des Feingeisterei-Sortiments ist, gesellen sich nun zwei Rum Liqueur Kreationen für Liebhaber von süßen, aber dennoch charakterstarken Gourmet-Likören.Beide Rum Liqueur Produkte basieren auf dem Don R***** Rum, der sich zurecht damit auszeichnen kann, die Wiedergeburt des authentisch-norddeutschen Rums zu sein. In der Herstellung des edlen Don R***** Rums verzichtet die Feingeisterei bewusst auf Farbstoffe und Zucker – ein waschechter „trockener“ Rum, wie er heutzutage nur sehr selten anzutreffen ist und damit eine absolute Gourmet-Rarität auf dem Spirituosenmarkt. Dank seines intensiven Geschmacks und der aromatischen Komplexität wurde der Don R***** Rum bei den China Wine & Spirits Awards 2016 mit Doppelgold ausgezeichnet.Um dem Don R***** Rum ganz neue Akzente abzugewinnen, hat die Feingeisterei nun mit den Rum Liqueur Kreationen aus dem bekannten „trockenen“ Rum zwei hochwertige, authentisch norddeutsche Liköre hergestellt, die absolut einzigartig sind.Der Rum Liqueur Classic vereint die Aromenpalette des Don R***** Rum mit einer gewissen Süße. Diese subtile Süße wird durch die Zugabe von genau der Menge erreicht, die den Mindestzuckergehalt für einen Likör darstellt. Selbstverständlich bleibt die Feingeisterei auch hier ihrem Qualitätsbewusstsein treu und verwendet ausschließlich Zutaten in Bio-Qualität.Beim Rum Liqueur Caramel entsteht durch die zusätzliche Zugabe von karamellisiertem Bio-Zucker und präsentiert sich somit mit einer ausgeprägten süßen Note. Perfekt für alle, die es gerne süß, aber trotzdem charakterstark mögen!Mit dem Rum Liqueur Classic und dem Rum Liqueur Caramel ergänzt die Feingeisterei ihr Produkt-Portfolio um zwei innovative Neuheiten. Bereits in der Vergangenheit konnten die qualitativ hochwertigen Obstbrände und der authentisch norddeutsche, aus 22 Botanicals aus fünf Kontinenten hergestellte 5 Continents Dry Gin gehört. Nicht nur die Botanicals dieser Hamburger Gin-Kreation stammen aus mehreren Kontinenten, auch die zahlreichen Auszeichnungen aus verschiedensten Ländern sprechen für sich.



Bildinformation: Norddeutscher Rum neu interpretiert: Die Feingeisterei startet mit zwei brandneuen „Rum Liqueur“ Kreationen in das neue Jahr