Spritzbeutel-Set von Städter für zweifarbiges Topping

Köln, 24.01.2017 - Toppings für Cupcakes oder Torten müssen nicht einfarbig sein. Mit dem Zweikammer-Spritzbeutel-Set von Städter lassen sich dekorative Hauben aus Sahne, Buttercreme oder Frischkäse-Frosting im Zwei-Farben-Look auf das Gebäck zaubern.Klassische Toppings auf Torten oder Cupcakes erstrahlen traditionell in Weiß. Seitdem Lebensmittelfarben aber immer mehr für bunte Farbtupfer auf der Kaffeetafel sorgen, glänzen die süßen Cremes auf dem Gebäck in allerlei Farben. Für gewöhnlich konnten Toppings immer nur in einem Farbton zubereitet werden. Ab sofort gehört dies der Vergangenheit an, denn das Spritzbeutel-Set mit zwei Kammern von Städter sorgt für ein buntes Streifenmuster aus zwei Farben auf Ihren kulinarischen Kreationen.Spritzbeutel-Set mit Zwei-Kammer-SystemDie Idee ist simpel. Der Spritzbeutel besteht aus zwei voneinander getrennten Kammern, in die verschiedenfarbige Cremes gefüllt werden. Über einen geteilten Adapter gelangen die Cremes im Spritzbeutel-Set aus den jeweiligen Kammern getrennt in die Tülle. Auch hier kommen sie noch nicht miteinander in Berührung. Erst auf dem Gebäck fließen sie in Eintracht nebeneinander zusammen und bilden ein harmonisches Farbenspiel auf Cupcakes, Torten oder Muffins. Das Spritzbeutel-Set aus zwei Kammern eignet sich selbstverständlich auch, um Füllungen für Macarons, Whoopies oder Torten aufzutragen.Städter setzt mit diesem Spritzbeutel-Set seine langjährige Tradition im Bereich des Backzubehörs fort. Die Marke aus dem hessischen Allendorf ist dafür bekannt, immer wieder neue innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Seit 1973 bietet Städter seinen Kunden eine breites Angebot rund um das Backen an. Im Laufe der Jahrzehnte konnte das Sortiment kontinuierlich erweitert werden und umfasst inzwischen vielfältige Artikel wie Ausstecher, Backformen, Lebensmittelfarben oder reichhaltiges Backzubehör.Spritzbeutel-Set beinhaltet mehrere TüllenDas Spritzbeutel-Set aus zwei Kammern beinhaltet den mehrteiligen Adapter, 6 verschiedene Spritztüllen, sowie jeweils vier 30 cm und 45 cm große Zweikammer-Einweg-Spritzbeutel. Mit den unterschiedlichen Tüllen lassen sich kreative Designs nach eigenen Wünschen umsetzen. Das Spritzbeutel-Set erlaubt das schnelle Wechseln der Tüllen auch mit gefülltem Beutel. Adapter und Tüllen lassen sich zudem kinderleicht unter warmen Wasser reinigen. Sollte einmal der Beutel-Vorrat aus dem Spritzbeutel-Set aufgebraucht sein, können Sie die Zweikammer-Beutel auch separat beziehen. Dieses entsprechende Spritzbeutel-Set beinhaltet dann 10 Einweg-Beutel in einer Größe von 45 cm.Über die CAKE MART GmbHDas Spritzbeutel-Set aus zwei Kammern ist im Onlineshop von Meincupcake.de unter www.meincupcake.de/shop/Staedter-Zweikammer-Spritzbuetel-Set-Farbenspiel.html erhältlich. Hier gibt es auch noch viele weitere Produkte von Städter und anderen namhaften Herstellern wie Wilton, Nordic Ware, Kitchen Craft oder Birkmann zu entdecken. Seit 2010 bietet der Shop ein riesiges Sortiment an Backzubehör und Backzutaten für individuelles und kreatives Backen. CAKE MART ist dabei nicht nur online aktiv, sondern betreibt auch im stationären Handel aktuell drei Filialen in Köln, Duisburg und Düsseldorf.CAKE MART GmbHAndre WernerVogelsanger Straße 35450827 KölnTel.: 0221 / 29980474E-Mail: presse@meincupcake.deWeb: www.meincupcake.de



Bildinformation: Spritzbeutel-Set von Städter für zweifarbiges Topping