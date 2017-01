Seed-Kapital für die Kluba Medical GmbH

(fair-NEWS)

Düsseldorf (24.01.2017) - Die Kluba Medical GmbH, ein Medizintechnikunternehmen aus Düsseldorf, hat ihre Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und erhält Investments im sechsstelligen Bereich von dem Gründer und Inhaber der KRÖNER Medizintechnik GmbH. Das Kapital sichert dem jungen Unternehmen die Mittel zur Finanzierung des Prototyps, der Zulassung als CE-zertifiziertes Medizinprodukt sowie der Markteinführung in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Des Weiteren ist der Aufbau der Vertriebs- und Marketingaktivitäten geplant. Das Düsseldorfer Start-up hat mit dem <a href="https://www.kluba-medical.com/kluba-medical-babykopfschutz/">Kluba Medical Babykopfschutz</a> eine flexible und sichere Lösung zur Vermeidung und Linderung von Schädeldeformationen bei Babys entwickelt.Gründerin und Geschäftsführerin Nicole Klingen zur Kapitalerhöhung: "Wir freuen uns, mit Hilfe der eingeworbenen Mittel unser innovatives Medizinprodukt, den Kluba Medical Babykopfschutz, erfolgreich auf den Markt bringen zu können." Als Investor konnte die KRÖNER Medizintechnik GmbH gewonnen werden, die das Start-up nicht nur finanziell, sondern auch mit profunden Erfahrungen in den Bereichen Medizintechnik und Medizinprodukte-Vertrieb unterstützt. "Dass ein etablierter Branchenvertreter mit langjährigen Erfahrungen und einem großen Netzwerk auf unser junges Unternehmen setzt, macht uns stolz", so Klingen weiter. "Wir haben das gemeinsame Ziel, unser Medizinprodukt einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen und damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Babygesundheit zu leisten", betont die Gründerin.Der Geschäftsführer der <a href="www.kroener-medical.de">KRÖNER Medizintechnik GmbH</a>, Peter Kröner, erklärt: "Der Kluba Medical Babykopfschutz ist ein spannendes Produkt mit einem enormen Marktpotenzial und starken Wachstumsprognosen. Ich freue mich, dass wir ein junges Unternehmen bei der Entwicklung eines innovativen Produktes unterstützen können, sodass den häufig unterschätzten Problemen von Schädelverformungen bei Säuglingen optimal entgegen gewirkt werden kann."



Bildinformation: VTH-eData-Pool