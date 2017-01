Das Meraner Land erleben – 3 Sterne Hotel in Schenna

(fair-NEWS)

Das Schenna Hotel überzeugt auf ganzer Linie – SchennerhofAktiv sein: keine Frage im Meraner Land. Wandern wird in und um Schenna großgeschrieben. In der malerischen Landschaft ist es den Urlaubern selbst überlassen, ob sie sich für einen gemütlichen Spaziergang oder für eine anspruchsvollere Hochgebirgstour entscheiden. Egal auf welche Wanderung die Entscheidung fällt, eindrucksvolle Naturbilder sind dabei stets garantiert, ebenso wie die Wirkung der Bergluft. Verschnaufpausen werden gerne in Berghütten verlegt, in denen man die Gastfreundschaft der Südtiroler erneut verspürt. Diese begegnet einem ebenfalls auf dem idyllischen Weihnachtsmarkt in Meran. Von dem Duft des Glühweins und zahlreicher Südtiroler Spezialitäten umgeben, verbringen die Besucher einen geselligen Abend, welcher den Winterurlaub abrundet.Eindrucksvolle Bergwelt in Meran – Urlaub in SchennaSchenna bei Meran ist bekannt für seine atemberaubende Naturlandschaft. Wie die Natur, überzeugt auch das Design des Hotels. Im südtirolerischen Stil eingerichtet, werden die Gäste im 3-Sterne Hotel-Restaurant Schennerhof empfangen. Wie der Name bereits verrät, befindet es sich in Schenna oberhalb der beliebten Kurstadt Meran. Eingebettet in Weinbergen und Obstwiesen auf einem Sonnenhügel überzeugt der Ort bereits mit seiner Lage. Das ist eines der vielen Vorzüge.Wohlfühlen im Wellnesshotel in SchennaIm Wellnessbereich des Hotels Schennerhof tanken die Gäste ihre Kraftreserven voll auf. Das Angebot reicht von einem Panoramapool mit Innen- und Außenbereich, Saunen und diversen Wellnessbehandlungen bis zu einer Relax-Terrasse, die durch ihren herrlichen Blick über Schenna ein beliebter Platz bei den Gästen ist. Im Restaurant setzt sich die Erholung fort. Südtiroler Kunst spiegelt sich in den köstlichen Gerichten wieder. Einen großen Beitrag dazu leisten der Eigenbauwein und die eigene Metzgerei.Weitere Informationen über das Hotel-Restaurant Schennerhof und Südtirol sind zugänglich auf der Webseite unter: www.schennerhof.com