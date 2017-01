Le Duff Gruppe startet B2B-Online-Marktplatz für französische Lebensmittel

(fair-NEWS)

Düsseldorf, Januar 2017 - Der erste Online-Marktplatz für französische Lebensmittel bietet Fachleuten aus der Foodbranche seit Anfang des Jahres mehr als 600 regionale Spezialitäten und mehr als 300 Bioprodukte aus allen Ecken Frankreichs. Die frisch gelaunchte Webseite www.gourming.com (der Name "Gourming" ist eine Kreation aus den Wörtern Gourmet und Sourcing) bringt Produkte von kleinen und mittelständischen Unternehmen in deutsche Supermarktregale, Lebensmittelfachgeschäfte, Hotels, Restaurants, Weinbars und Bäckertheken. Noch in diesem Jahr soll das Sortiment auf 10.000 Produkte ausgeweitet werden. Initiator ist die Le Duff Gruppe, die unter anderem die Marken Kamps und La Brioche Dorée sowie Restaurantketten in Frankreich und den USA hält."Wir vernetzen Foodprofis aus Deutschland auf einen Klick mit Herstellern aus kleinsten französischen Dörfern"Gründer und Vorsitzender Louis Le Duff über seine Mission, französische Esskultur international per simplem Mausklick zugänglich zu machen: "Von den über 16.000 französischen Lebensmittelherstellern exportieren 78 Prozent wenig bis gar nicht. Mit gourming.com wollen wir den kleinen und mittelständischen Firmen, die qualitativ hochwertige Produkte mit langjährigem Knowhow herstellen, aber kaum Möglichkeiten haben, diese Produkte im Ausland zu vertreiben, eine Exporthilfe verschaffen. Deutsche Fachleute, die sich mit ihrem Sortiment von der Konkurrenz abheben wollen, sind bei Gourming nur einen Klick von den Lebensmitteln mit dem gewissen Etwas entfernt." Zudem wolle die Le Duff Gruppe mit dem Online-Marktplatz die wachsende Nachfrage nach Bestellmöglichkeiten im Netz bedienen. Transparente Produktinformationen, Rückverfolgbarkeit und exzellente Logistik bildeten dabei die Qualitätskriterien, so Le Duff.Lieferung in aktuell 25 europäische Länder wird bis 2018 weiter ausgebautLe Duff zielt auf ein breites Angebot ab. Im Laufe des Jahres 2017 sollen rund 500 Unternehmen 10.000 Produkte auf der Webseite listen. Aktuell sind Lebensmittel aus folgenden Sparten erhältlich: Backwaren, Wurstwaren, Fleisch/Fisch/Schalentiere, Gemüse, Gewürze, Pilze und Trüffel, Fertiggerichte, süße und herzhafte Delikatessen, Milchprodukte und Eier, Nachspeisen und Konditoreiprodukte sowie alkoholfreie Getränke. Dieses Jahr werden auch alkoholische Getränke hinzukommen. Aktuell können Fachleute aus 25 europäischen Ländern auf gourming.com bestellen. 2018 soll das Geschäft laut Le Duff auf die nordamerikanischen und asiatischen Märkte ausgeweitet werden.



Bildinformation: Mit www.gourming.com startet Le Duff den ersten B2B-Onlineshop für französische Lebensmittel