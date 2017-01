(fair-NEWS)

Sicherheit privat und im BerufDer Hacker und IT-Sicherheitsexperte Ralf Schmitz hält am 3. Februar einen Vortrag beim Spezialisten für Bankpartner - der NVS Netfonds Versicherungsservice AG - in dem er auf unterhaltsame Weise auf Sicherheitslücken in Computern und Handys aufmerksam macht. Die Sicherheit privat und im Beruf sollte jeder erhöhen.***IT-Vortrag: Internetsicherheit zum Staunen***Die NVS AG ist bundesweiter Servicepartner als Ventil-Lösung für Versicherungen und Baufinanzierungs-Portalgeschäft im Bankbereich mit Sitz in Hamburg. Sie ist eine 100%-Tochter des zweitgrößten deutschen Maklerpools Netfonds AG. Die Vorstände Lars Lüthans und Oliver Kieper treiben technische Lösungen im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz im Versicherungssegment voran.Der Vortrag findet am Weissenhäuser Strand, unweit der Insel Fehmarn, im Rahmen der diesjährigen Jahresauftaktveranstaltung vor 150 Versicherungs- und Bankpartnern, statt.Der bekannte Sicherheitsexperte und ehemaliger Polizeibeamter Ralf Schmitz bringt in seinem Vortrag den Mitarbeitern und Vertriebspartnern der Netfonds die Gefahren im Netz näher und zeigt live wie man in Handys und auf PCs eindringen kann.Auch Scheckkarten auslesen ist für den erfahrenen Sicherheitsexperten kein Problem.Er zeigt mit welchen gefährlichen Programmen Hacker arbeiten und wie Daten ausspioniert werden und wie man sich richtig schützen kann.***IT-Vortrag: Internetsicherheit zum Staunen***Der IT-Vortrag ist für Laien wie auch für Profis geeignet, Wissen zu erweitern oder neue Software und Techniken zu erfahren - technisches Vorwissen ist dank der plastischen Vorstellung nicht nötig. Ralf Schmitz zeigt Alltagsbeispiele wie z. B. Passwörter gehackt werden können oder kurzerhand auch mal ein Smartphone geknackt wird.Schmitz erläutert den Branchenprofis aus Bank- und Versicherungswirtschaft mit Spannung und Humor wie man seine eigene IT sicherer machen kann und gibt viele Tipps an die Hand.Er ist sowohl seit Jahren an Grundschulen und Kitas tätig, wie auch für Konzerne und Wirtschaftsunternehmen. Außerdem entführt er regelmäßig Kinder und zeigt wirkungsvolle Techniken, wie Eltern ihre Kinder vor Pädophilen schützen können.***IT-Vortrag: Internetsicherheit zum Staunen***Ralf Schmitz ist seit 30 Jahren Unternehmer und arbeitet u. a. für die Bundesgeschäftsstelle Sicher-Stark. Er ist bekannt durch zahlreiche Fernseh- / und Rundfunkbeiträge sowie regelmäßige Artikel in Fachzeitschriften. Seine Bücher, CDs und DVDs gibt es im <a href="www.sicher-stark-team.de/shop.cfm">Sicher-Stark-Shop</a> oder in den Buchhandlungen.Er möchte die Sicherheit bei Kindern, aber auch in Konzernen erhöhenund zeigt anschaulich wie es geht und möchte Anwender sensibilisieren und zum Nachdenken bei dem täglichem Umgang mit Handy, PC und Laptop anregen.



Bildinformation: Hacker bei der Arbeit . Das Sicher-Stark-Team hilft kompetent und schnell.