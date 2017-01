3 Sterne Superior Hotel in Klausen – Der Rierhof

(fair-NEWS)

Die Bergluft tief einatmen und das Leben genießen – Urlaub in Klausen SüdtirolDer Urlaub im Eisacktal hat seine Besonderheiten. Im Hotel Der Rierhof sorgen sich die Mitarbeiter um jeden einzelnen Gast. Sie geben ihr Bestes und achten auf kleine Details, um ihren Gästen einen perfekten Urlaub bieten zu können. Familiär und herzlich, das sind zwei Eigenschaften, die einen erheblichen Wert dazu beitragen und den Urlaubern ein Gefühl des Zuhauses in Südtirol geben. Der große Garten, die musikalische Unterhaltung und die Kulinarik im Hotel sind nur wenige der Argumente, die für einen Aufenthalt im Hotel „Der Rierhof“ sprechen.Attraktiver Ferienort für Jung und Alt – Klausen in ItalienKlausen ist das ideale Ziel für Familien mit Kindern oder auch für Gruppenreisen. Der Ort Klausen im Eisacktal liegt zentral in Südtirol und bietet daher optimale Voraussetzungen für ein vielseitiges Urlaubsprogramm. Die wunderschöne Natur erleben die Besucher während der Wanderungen, Radtouren und weiteren diversen Outdoor-Aktivitäten in den Dolomiten. Nicht nur das UNESCO-Weltnaturerbe beeindruckt mit einem spektakulären Anblick, sondern ebenso zum Beispiel die Geislerspitzen. Der Südtirol-Besuch im Winter hingegen ist von einem anderen besonderen Ambiente geprägt. Allein durch die Möglichkeit zur Ausübung zahlreicher Sportarten auf der Seiser Alm, wie Skifahren, Langlaufen, Schneewanderungen und vielem mehr lohnt es sich.Familienhotel in Südtirol – Rein in das Kultur- und Sporterlebnis in KlausenSo unverzichtbar wie die Outdoor-Aktivitäten sind auch Kultur-Ausflüge in Südtirol. Die Stadtzentren in Klausen, Brixen und Sterzing laden zum angenehmen Bummeln ein. Mit ihrer mittelalterlichen Geschichte versprühen diese einen verführerischen Charme. Die Straßen, kleinen Gassen und Plätze sind aktuell Schauplätze einer regen Reise- und Handelstätigkeit. Für kulturelle Eindrücke in Südtirol ist die Hauptstadt Bozen der ideale Ort. Auch dieser ist unweit von Klausen entfernt und somit eine gute Option für Tagesausflüge.Weitere Informationen über die Möglichkeit, einen einmaligen Urlaub zu verbringen, finden Sie unter: www.rierhof.it