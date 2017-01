Das 4 Sterne Hotel im Trentino – Hotel Alle Alpi

(fair-NEWS)

Aktivurlaub geht so! – Ausgangspunkt ist das Hotel im RosengartenDie Natur in Südtirol ist gigantisch und schwer in Worte zu fassen. Daher ist der Tipp, sehen und bestaunen. Der Karersee ist eines der attraktivsten Sehenswürdigkeiten um das Hotel in Moena. Es befindet sich 17 km vom Bergsee entfernt und begeistert als Naturdenkmal mit einem faszinierenden Farbspiel aus Blau und Grün. Umgeben von Wäldern und Bergen ist der Ort eine Augenweide. Neben dieser Attraktion hat aber auch Moena einiges zu bieten.Entspannung und Schönheit – Erstklassige Wellness im Hotel in MoenaWarum ist die Lage des Hotels perfekt? Im Urlaub in Moena reiht sich ein Highlight an das nächste. Der Blick auf die Bergkulisse im Trentino auf der einen Seite, die zahlreichen Möglichkeiten für Aktivitäten auf der anderen Seite und schließlich die heilende Wellness im Hotel, all das vereint in einem Urlaub. Unter dem Titel „Spaß und Sport“ bietet das Hotel im Sommer viele Aktionen an, u.a. Spaziergänge, Wanderungen und Picknicks sowie Mountainbike-Touren und Rafting für abenteuerlustige Urlauber. Zurück aus einem spannenden Tag ist es eine Wohltat das Wellness- und Beauty-Center aufzusuchen und sich zu entspannen, z.B. bei Massagen mit qualitativen Produkten. Währenddessen amüsieren sich die jüngeren Gäste im Miniclub und gehen so ihren eigenen Interessen nach.Von Gästen empfohlen – Das Hotel in den Dolomiten SüdtirolEin perfekter Urlaub ist keiner, wenn der Restaurantbesuch Wünsche offenlässt. Nach einem aktiven Tag an der Bergluft ist es Zeit für ein genussreiches Mahl, das im vier Sterne Hotel Alle Alpi von kreativen Händen zubereitet wird. Für einen besonders intensiven Geschmack werden regionale Produkte verwendet. Wohltuend und wohlschmeckend, das ist der Anspruch, den die Gastgeber für ihre Gäste stellen. Moderne trentiner Küche wie auch mediterrane und internationale Gerichte finden einen Platz auf der Speisekarte und versprechen eine kulinarische Hochtour. Vollendung findet der 4-Sterne Genuss mit dem edlen Tropfen aus dem Weinkeller.Interesse geweckt? Dann stehen weitere Informationen über die malerische Landschaft und das Hotel Alle Alpi auf der Webseite www.hotelallealpi.it/de/ zur Verfügung.