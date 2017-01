Am Ende der Welt nicht Sushi gegessen, sondern Sushi geritten!

(fair-NEWS)



Sushi, das ist das kleine chilenische, schwarze Pferd, dass in Chile, Araucania, im Tal Cautin lebt. Auf Fundo Laguna Blanca trägt das Pferd Sushi dazu bei, dass die Ideen einer deutschen Familie zu einem echten, einmaligen Erlebnis werden.

Angefangen hat das alles damit, dass der Change-Kommunikationsexperte Hajo Bentzien in Temuco, Chile am Flughafen einen Bandscheibenvorfall erlitt und so erst mal in der Gegend bleiben musste und den einmaligen Naturstandort Laguna Blanca fand.

Heute ist Fundo Laguna Blanca mit dem Titel ERFOLGSGUT das Resort für Kommunikation, Meditation, Bildung, Coaching, Wissen zu Persönlichkeits- und Unternehmensentwicklung, für Workshops, Trainings, Feiern, visionäre Konzeptentwicklung, für Gespräch, Begegnung, Erlebnis mit einer Biolandwirtschaft und nachhaltiger Forstwirtschaft zur Energiegewinnung.



Begegnung – besonders mit der Natur. Hier kann man das Wasser, den Fisch, die Pflanzen, die Bäume, den Hund, das Pferd, das Schaf, die Kuh berühren und die Energie der Vulkane meditativ spüren.

Die Kinder erleben den Grashalm, die Abenteuerhütte, das Bad in der Lagune, oder im Naturschwimmteich, das Schaukeln, den Sprung von Baum zu Baum, die Begleitung durch den Hund, das erste Sitzen auf dem Pferderücken, das trinken aus dem Bach.



Ich habe hier wirklich beim Reiten mit Sushi die Verbindung zur Natur wiedergefunden und als dann die interessanten Kurse und Programme mit Naturcoach Marco, der systemischen Familienaufstellerin Beate und Kommunikationscoach Hajo erlebte, war ich fasziniert, dass es wirklich geht, den Ratterkasten Gehirn zu unterbrechen und durch Atmung Zugang zu meinem Herzen zu finden und so ganz praktisch und einfach mir klar zu werden, wie ich bewusst, also in der Gegenwart leben und so mit meinen Ängsten umgehen kann. Themen die am Abend am Lagerfeuer auf FUNDO LAGUNA BLANCA offen, sehr ehrlich und klar angesprochen werden. Auch wenn ich erst mal zurück geschreckt bin, angefasst war, von dem, wie „man“ mich sieht, es ist eine Erfahrung die für`s Leben wirkt, so habe ich Klarheit gewonnen, für mich und auch Einiges persönlich geändert.



Diese besondere Kombination, dieses einmalige Naturerlebnis, dieser Blick vom Tolhuaca, diese Ehrlichkeit war es, die mich wirklich etwas hat mitnehmen lassen. DANKE Sushi



Autor: Frank Reisefieber auf Einladung der WELTGRUND AG, Schweiz