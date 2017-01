Farbenfrohe Newcomer – HUDORA bringt mit Skate Wonders eine neue Design-Linie für Kinder auf den Markt

(fair-NEWS)

Bunte Rollen, farbenfrohe Designs und jede Menge Spaß an Bewegung. Die neue Modell-Reihe von HUDORA besteht aus beliebten Rollsport-Artikeln aller Art inklusive Zubehörund Sicherheitsausrüstung und richtet sich vor allem an junge Mädchen. Doch auch derHandel soll von der neuen Range profitieren: die einzelnen Artikel lassen sich gemeinsamoptimal am Point of Sale präsentieren.Remscheid, Januar 2017Im Frühjahr 2017 erscheint die neue Skate Wonders Design-Linie von HUDORA auf demMarkt. Die Reihe beinhaltet beliebte Rollsportartikel sowie passende Accessoires undSchutzausrüstung.Die Skate Wonders reichen von Rollschuhen im klassischen Retro-Look über kleine undgroße Skateboards bis hin zum beliebten Scooter. Auch die nötige Schutzausrüstung kommtim passenden Design. Helme und Protektoren sorgen bei der Fahrt für die nötige Sicherheit.Abgerundet wird das Sortiment durch praktische Accessoires wie die Tragetasche fürRollschuhe. Die komplette Linie ist in den modernen Trendfarben Hellblau und Rosa gehaltenund richtet sich hauptsächlich an junge Mädchen.Ein großer Vorteil der Design-Linie für den Handel ist die ideale Möglichkeit der Präsentationam Point of Sale. Die Produkte können im Handel emotionsstark als ganzes Sortimentarrangiert werden und erreichen so die volle Aufmerksamkeit der Kunden.Mit den Skate Wonders folgt HUDORA dem aktuell wieder aufblühenden Rollschuh-Trend.„Rollschuhe und Retro-Boards liegen wieder voll im Trend“, sagt Dr. Maximillian Dornseif,Geschäftsführer der HUDORA GmbH. „Mit der neuen Skate Wonders Serie möchten wir vorallem dem Fachhandel eine optimale Möglichkeit der Warenpräsentation im Geschäftbieten.“



Bildinformation: HUDORA Skate Wonders