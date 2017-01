Piwik PRO und Schulungsportal eSphere.de gehen Kooperation ein

Pressemitteilung von esphere.de / New Elements GmbH

Neue Synergien zwischen Webanalyse-Anbieter und Schulungsportal

(fair-NEWS) Nürnberg/Köln 25.01.2017 Die Piwik PRO GmbH und das Schulungsportal eSphere.de haben ab 2017 eine enge Kooperation vereinbart. Ziel ist es, den Kunden beider Unternehmen einen deutlichen Mehrwert zu bieten.



Piwik PRO entwickelt und vermarktet eine professionelle Analytics-Suite und ein Tag-Management-System auf Basis der Open-Source-Webanalyse Piwik. Die von Piwik PRO entwickelten Lösungen sind speziell auf Analyseanforderungen und die Performance von Unternehmen zugeschnitten und haben einen deutlich erhöhten Funktionsumfang. Die Analytics-Plattformen stehen als On-Premises- oder Cloud-Lösung zur Verfügung - die Datenkontrolle liegt dabei zu 100 % beim Unternehmen.



eSphere.de ist eine der größten Schulungsportale für digitales Marketing und digitalen Vertrieb. Das Schulungsportfolio umfasst dabei Themen des klassischen Marketings genauso wie den Einsatz von Technologien im data-driven Marketing. Ein wichtiger Seminarbereich ist das Thema Web Analytics. eSphere.de bietet hier Schulungen zu Piwik auf verschiedenen Levels.



"Auf die Kooperation mit Piwik PRO freue ich mich sehr," erklärt Dr. Gerd Theobald, Manager des Schulungsportals, "wir können unseren Seminarteilnehmern einen eindeutigen Mehrwert bieten, indem wir die innovativen Analysemethoden von Piwik PRO in unsere Schulungen integrieren."



"Kunden, die eine perfekt implementierte Piwik-Instanz einsetzen, brauchen gleichzeitig die notwendigen Skills, eine professionelle Auswertung vorzunehmen, stellt Britta Behrens, Marketingleiterin von Piwik PRO fest, "die Schulungen von eSphere.de bieten hierfür eine hervorragende Grundlage für unsere Kunden."



Piwik ist ein Open Source Webanalyse-Tool, das auf eigenen Servern betrieben werden kann. Seit seiner Veröffentlichung 2007 ist es millionenfach heruntergeladen worden. Es wird sowohl von kleinen Websitebetreibern bis hin zu großen Unternehmen eingesetzt, die großen Wert auf Datenschutz und Sicherheit legen. Besonders beliebt ist es bei Organisationen und öffentlichen Einrichtungen.





Über eSphere.de



eSphere.de ist eines der umfassendsten Portale für Schulungen in digitalem Marketing und Vertrieb im deutschsprachigen Raum. Das Seminar-Portfolio führt selbstverständlich die gängigen Themen des Online-Marketing: Suchmaschinenoptimierung, Anzeigenkampagnen, Social Media, Content-Marketing und selbstverständlich Webanalyse. Das Angebot deckt aber auch Top-Technologien rund um data driven Marketing, Business Intelligence und Digitale Transformation ab.

Der Betreiber von eSphere.de ist die Nürnberger New Elements GmbH. New Elements hat langjährige Expertise im Bereich Softwareentwicklung und -vermarktung u.a. auch für umfassende Datenanalyse, Big Data und Synthese von Online- und Offline-Daten aus Webanalyse und CRM Systemen. Das Unternehmen besteht seit 2005, Geschäftführer sind Atasoy Altinci und Michael Deinhard. Weitere Informationen über das Angebot: www.esphere.de/seminare/index.html



Über Piwik PRO



Piwik PRO ist ein Unternehmen von erfahrenen Web Analytics-Experten. Wir nutzen unsere Expertise und unsere Erfahrung, um individuelle Analytics-Systeme zu entwickeln, die auf 100 Prozent Sicherheit und Datenkontrolle basieren und dabei neue Maßstäbe in der Webanalyse setzen. Unsere Piwik PRO Analytics-Plattformen stehen als On-Premises- oder Cloud-Lösung zur Verfügung - Hosting in Deutschland. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden Beratung und Enterprise-Level-Support. Neben mittelständischen und großen Unternehmen zählen auch viele Organisationen des öffentlichen Sektors und NGOs zu unseren Kunden. Weitere Informationen: https://piwikpro.de/



