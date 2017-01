Metropole.Kreativ Award 2017: Hamburger Morgenpost geht auf Talentsuche

Pressemitteilung von Hedinger Communications GmbH

Bewerbungsphase für Kunstpreis ist gestartet

(fair-NEWS) Hamburg, 24.01.2017. Von Malerei bis Fotografie, von der Skulptur bis zum Wandgemälde: Arbeiten aus allen Bereichen der Bildenden Kunst sind beim Metropole.Kreativ Award 2017 willkommen. Mit rund 600 eingereichten Werken war der erste Metropole.Kreativ Wettbewerb in Hamburg im vergangenen Jahr ein großer Erfolg – jetzt geht die von der Hamburger Morgenpost und HANSEstyle initiierte Talentsuche in die zweite Runde.



Von einer sorgfältig ausgewählten Jury werden die talentiertesten Künstlerinnen und Künstler aus Hamburg und der Metropolregion gesucht. Die Bewerbungsphase hat bereits begonnen, sie endet am 20. April 2017. Dann hat die 10-köpfige Jury die Qual der Wahl. Sie muss entscheiden, welche Werke in der vierwöchigen Gruppenausstellung gezeigt werden und welcher Künstler mit dem Metropole.Kreativ Award ausgezeichnet wird. „Hamburg verfügt über eine vielfältige Kunst- und Kreativlandschaft, die es verdient, sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Award wollen wir nicht nur die Künstler fördern, sondern auch den Kreativ-Standort Hamburg stärken und das einmalige Kunst-Netzwerk ausbauen“, sagt Michaela Schirrmann, Geschäftsführerin von DuMont Media und Jurymitglied.



Jury-Mitglieder sind außerdem u.a. Kunstagentin Jenny Falckenberg, Schauspieler Stephan Luca sowie Moderatorin Bettina Tietjen. Unterstützt wird Metropole.Kreativ von den Bücherhallen, der Schanzenbäckerei und Großmann&Berger. Weitere Informationen sowie Teilnahmebedingungen gibt es online unter

Bildinformation: Metropole.Kreativ Award 2017

Mehr Hamburg geht nicht – lautet das Motto, dafür steht die Hamburger Morgenpost Tag für Tag, auf allen Medienkanälen, für die Hamburger in jedem Alter. Aus der Hamburger Boulevard-Zeitung ist längst eine Medienmarke geworden: Die MOPO erscheint täglich, und am Sonntag gibt es die Morgenpost am Sonntag. Magazine wie „Best of Hamburg“ und „Unser Hamburg“ gehören ebenso zum Portfolio wie das regionale Onlineportal. Weitere Digitalangebote sind bei Twitter, Instagram und Facebook zu finden. Noch nie hat die Medienmarke Hamburger Morgenpost so viele Menschen in Hamburg erreicht wie heute. Bücher, eigene Events, Workshops und Apps runden das Portfolio der führenden multimedialen Marke ab.

