reventix erneut für den 'Großen Preis des Mittelstandes' nominiert

Pressemitteilung von reventix GmbH

Zweite Nominierung in 3 Jahren. Nachdem die reventix 2015 eine Urkunde für das Erreichen der Juryliste des 'großen Preises des Mittelstandes' erhielt, wird sie 2017 wieder in die Nominierungsliste aufgenommen.

(fair-NEWS) Am 09.01.2017 wird die reventix GmbH von Bernd Schenke, Leiter der Servicestelle für die Regionen Berlin und Brandenburg der Oskar-Patzelt-Stiftung in Berlin für den 'Großen Preis des Mittelstandes' nominiert.

Allein die Nominierung entspricht einer Auszeichnung und der Aufnahme in das 'Netzwerk der Besten', denn jedes sich dort befindliche Unternehmen porträtiert die besten Teile der sozialen Marktwirtschaft und bildet eine Komponente des obligatorischen Kerns der deutschen Wirtschaft.



Die Kriterien für die Nominierung eines Unternehmens sind deren Gesamtentwicklung, Wachstum, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Innovation, Service und Kundennähe, sowie Engagement in der Region.



Die reventix hat aufgrund der selbst entwickelten Plattform für Internettelefonie und die Stellung als Vorreiter im Gebiet VoIP und virtuelle Telefonanlagen die Nominierungsliste erreicht, erklärt Bernd Schenke. Am 09.01.2017 wird die reventix GmbH von Bernd Schenke, Leiter der Servicestelle für die Regionen Berlin und Brandenburg der Oskar-Patzelt-Stiftung in Berlin für den 'Großen Preis des Mittelstandes' nominiert.Allein die Nominierung entspricht einer Auszeichnung und der Aufnahme in das 'Netzwerk der Besten', denn jedes sich dort befindliche Unternehmen porträtiert die besten Teile der sozialen Marktwirtschaft und bildet eine Komponente des obligatorischen Kerns der deutschen Wirtschaft.Die Kriterien für die Nominierung eines Unternehmens sind deren Gesamtentwicklung, Wachstum, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Innovation, Service und Kundennähe, sowie Engagement in der Region.Die reventix hat aufgrund der selbst entwickelten Plattform für Internettelefonie und die Stellung als Vorreiter im Gebiet VoIP und virtuelle Telefonanlagen die Nominierungsliste erreicht, erklärt Bernd Schenke.

Bildinformation: reventix GmbH. einfach. clever. verbunden.

Seit 2005 ist die reventix GmbH mit der ersten virtuellen Telefonanlage "Made in Germany", Vorreiter und Experte für VoIP-Technologien. Die Anforderungen, der Kunden und Partner sind in die Entwicklung und die heutigen Produkte eingeflossen. Seit dem Jahr 2007 gewinnt die reventix immer wieder Preise für ihre virtuelle Telefonanlage, wie den Innovationspreis IT der Initiative Mittelstand.

Die Vision von reventix ist es, die besten Entwicklungen in deutsche Unternehmen zu bringen und jeden an effektiven und einfachen Kommunikationslösungen teilhaben zu lassen.

reventix ist ein Team hoch engagierter und spezialisierter Mitarbeiter. Die Entwicklungsabteilung, das Marketing, der Support und die Kundenberatung arbeiten Hand in Hand.

reventix bringt Leidenschaft und Seele in die Telekommunikationsdienstleistung, um die Erwartungen der Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern auch zu übertreffen. Somit profitieren diese von über 11 Jahren Erfahrung und der Leidenschaft des Unternehmens für einfache und clevere Telefonlösungen.

einfach. clever. verbunden.

«reventix erneut für den 'Großen Preis des Mittelstandes' nominiert»

Lützowstraße 10610785 BerlinDeutschlandTelefon: 030346466-0Michael Kundtreventix GmbHLützowstraße 10610785 Berlinpresse@reventix.de030346466-0Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung