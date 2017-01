Zeitungen 2017: Neuer Zeitungs-Verbreitungsatlas erschienen

(fair-NEWS)

Der Zeitungsatlas 2017/18 bildet die aktuellen Verbreitungsgebiete aller gedruckten Zeitungen in Deutschland ab. Neue Funktionen machen die Zeitungsplanung noch übersichtlicher.Die ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft hat den „Zeitungs-Verbreitungsatlas 2017/18“ veröffentlicht. Das Standardwerk der Zeitungsplanung bietet die deutschlandweit einzige Übersicht sämtlicher Zeitungs-Verbreitungsgebiete.Der aktualisierte Atlas erscheint gedruckt und digital. Er liefert Zeitungsplanern einen schnellen Überblick, wie sie den Werbeträger Zeitung optimal für ihr Zielgebiet einsetzen. Neben der kartografischen Darstellung in der gedruckten Ausgabe lassen sich mit dem digitalen Zeitungsatlas individuell definierte Zielgebiete visualisieren und ergänzende Informationen zu Gebietsauflagen, Haushalts- und Einwohnerzahlen abrufen.Schnittstelle zum Planungsprogramm ZISÜber eine Schnittstelle zum kostenfreien Planungsprogramm ZIS können Anzeigen und Kampagnen direkt auf individuelle, regionale Zielgebiete ausgesteuert werden. In der nun vorliegenden Version des digitalen Zeitungsatlas wurde insbesondere die Visualisierung von in ZIS erstellten Mediaplänen verbessert. So kombiniert der digitale Zeitungsatlas automatisch und eigenständig die Verbreitungsgebiete der Kombinationen, wenn diese von ZIS an den Atlas übergeben werden.Zusätzlich ist nun die farblich abgestufte Darstellung von Leistungswerten auf Gemeindebasis im digitalen Zeitungsatlas möglich. Planer können mit dieser Funktion leicht „Lücken im Plan“ erkennen bzw. die Leistung des Plans plakativ visualisieren.Als neutraler, lizenzfreier Service der Zeitungen für alle Werbekunden und ihre Agenturen erleichtern der Zeitungs-Verbreitungsatlas und ZIS die Planung und den effizienten Einsatz des Werbeträgers Zeitung.Für Media- und Werbeagenturen sowie Werbekunden der deutschen Zeitungen steht der Atlas kostenlos zur Verfügung. Bestellungen bitte an sek@zmg.de. Die digitale Version des Zeitungs-Verbreitungsatlas steht unter www.die-zeitungen.de/atlas zum Download bereit.



Bildinformation: Zeitungen 2017: Neuer Zeitungs-Verbreitungsatlas erschienen