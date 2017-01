Immer genau wissen, wieviel noch drin ist

Pressemitteilung von Mall GmbH

Mall-Pelletspeicher mit stationärem Ultraschall-Messsystem

(fair-NEWS) Pelletspeicher und Hackschnitzelbehälter von Mall werden auf Wunsch mit dem neuen Füllstands-Messsystem Sonavis der Schellinger KG ausgeliefert. Das stationäre Ultraschall-Messsystem ermöglicht eine komfortable Überwachung aus der Ferne und misst den aktuellen Pellet-Füllstand mit hoher Genauigkeit.

Um Nachlieferungen von Pellets oder Hackschnitzeln wirtschaftlich planen zu können, ist es für Anlagenbetreiber wichtig, den jeweils aktuellen Füllstand ihres erdeingebauten Pelletspeichers genau zu kennen. Das stationäre Ultraschall-Messsystem wird optional bei allen Pellet- und Hackschnitzelspeichern von Mall eingesetzt. Die Genauigkeit des Messergebnisses ist dabei von der Anzahl der eingesetzten Sensoren abhängig: Es können zwischen 1 und 9 Sensoren eingesetzt werden, die auch eventuell vorhandene Böschungen berücksichtigen. Wieviele Pellets noch im Lager sind, kann der Betreiber dann direkt über zehn LEDs an der Anzeigeeinheit oder optional auf seinem internetfähigen Endgerät ablesen.

Bildinformation: Das neue Messsystem Sonavis zeigt jederzeit den aktuellen Füllstand im Speicher. (Bildquelle: Schellinger KG)

In über sechs Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt.

Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pelletspeicher und Hackschnitzelbehälter in verschiedenen Größen her. Der 2009 neu gegründete Geschäftsbereich "Neue Energien" bündelt alle Produkte für Solarthermie, Biomasse, Pellets und Biogas.

Zu Mall zählen sieben Produktionsstätten. Diese befinden sich in Donaueschingen-Pfohren, Ettlingen-Oberweier, Coswig/Anhalt, Haslach im Schwarzwald, Nottuln, in Asten/Oberösterreich sowie in der Nähe von Budapest. Rund 470 Mitarbeiter erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von 69 Mio. Euro.

«Immer genau wissen, wieviel noch drin ist»

