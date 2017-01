(fair-NEWS) Der Manga Naruto mag zwar bereits zu Ende sein, doch die Geschichte geht weiter! Naruto Online ist in der heißen Anfangsphase und holt die alten Erinngerungen und Gefühle wieder hervor!



Der Charakter, der mir im ganzen Anime am meisten gefällt, ist Jiraiya. Einige sagen, er sei ein erfolgreicher Ninja, einige sagen, er sei gescheitert. Doch egal wie man es sieht, er ist einfach ein toller Typ. Im Folgenden erkläre ich euch, warum das so ist.



-Er hat den 2. Shinobi-Weltkrieg erlebt und ist als einer der legendären San-Nin bekannt. Sein Lehrer war der dritte Ho-Kage und er selbst hat den vierten und den siebten Ho-Kage unterrichtet.



-Unter seinen Mitschülern waren der große Bösewicht aus Teil 1 und der fünfte Ho-Kage.



-Er ist der Autor des Bestsellers „Flirtparadies“ und hat viel Geld gemacht (Naruto hat sein Konto gesehen).



-Er hat eine Menge Erfahrung und bis auf den Ho-Kage wird er in Konoha von allen nur „Meister“ genannt.



Jiraiya ist ein spezieller Typ und oft ziemlich spitz. Obwohl er selber reich ist, hat er Narutos mühsam gespartes Geld komplett ausgegeben. Obwohl er meistens nicht sehr ernsthaft ist, kann er in den entscheidenden Momenten sein eigenes Leben für eine Sache einsetzen.