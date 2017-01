START: Compliance Wintercampus 2017 – Compliance Officer Weiterbildung mit Zertifizierung

Pressemitteilung von Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH

(fair-NEWS) Mit dem Compliance Wintercampus 2017 bietet der Wirtschaftscampus nun schon im vierten Jahr maßgeschneidertes Expertenwissen zu allen Anforderungen im Bereich der Compliance.



Von allgemeinen Compliance-Regeln für alle Unternehmenstypen, Branchen und Größen bis hin zu speziellen Compliance-Themen aus den Bereichen Rechnungswesen, Recht oder IT ist der Compliance Wintercampus 2016 der optimale Weg, bestehendes Compliance-Wissen zu aktualisieren oder die beruflichen Anforderungen eines Chief Compliance Officers bis zum Mai 2017 zu erfüllen.



Alle Informationen finden Sie auf der Webseite des Wirtschaftscampus unter:

https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/compliance-officer/compliance-wintercampus



Das Compliance-Wintercampus-Paket 2017 beinhaltet den Versand der 3 Compliance-Officer Lehrbriefe zum sofortigen Start Ihres Fernstudiums. Zwischen März und Mai 2017 erhalten Sie die weiterführenden 3 Lehrbriefe zeitversetzt als Vorbereitung auf die abschließende 4-tägige Präsenzphase mit integrierter Zertifizierung zum Certified Compliance Officer.



Am Ende des Compliance Wintercampus 2017 steht die bundesweit sowie in Zürich und Wien angebotene Zertifizierung zum Certified Chief Compliance Officer durch das Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V.



Zeitlicher Ablauf:



Start:

sofort / Versand der ersten 3 Lehrbriefe



März bis Mai 2017:

zeitversetzt / Versand der weiterführenden 3 Lehrbriefe



Präsenzphase:

15. – 18.05 2017 mit integrierter Zertifizierung (DIZR e.V.) zum Certified Compliance Officer



Zertifizierung:

30.06.2017 Certified Chief Compliance Officer in Deutschland (bundesweit), Schweiz (Zürich) und Österreich (Wien).



Bildinformation: Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH

Die Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH und ihre Mitarbeiter besitzen seit über 10 Jahren Erfahrungen im Bereich der buchhalterischen und betrieblichen Weiterbildung und als Veranstalter von betriebswirtschaftlichen Seminaren, Workshops, Jahres-Updates und Inhouseschulungen. Das Leistungsangebot des Wirtschaftscampus beinhaltet die Lehrgangssegmente Certified Chief Compliance Officer, Certified IFRS Accountant, Certified Junior/Senior Accountant, Bilanzbuchhalter /-in (IHK), Bilanzbuchhalter /-in International (IHK) und English for Accountants.



Geschäftsführer ist Prof. Dr. Volker Peemöller, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre der Universität Erlangen-Nürnberg. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Bereiche Unternehmensbewertung, Internationale Rechnungslegung, Interne Revision, Controlling und Bilanzanalyse. Aktuell hat er einen Lehrauftrag "Wertemanagement und Compliance" am Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau, ist Mitglied des Verwaltungsrats des Deutschen Institutes für Interne Revision sowie Mitglied des Herausgeberbeirates der Zeitschrift Risk, Fraud & Compliance.

Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH
Hauptstraße 50
97299 Zell am Main
Deutschland