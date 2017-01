ABBYY FineReader 14 definiert das Arbeiten mit Dokumenten neu

(fair-NEWS)

München, Deutschland (25. Januar 2017) - <a href="www.abbyy.com/">ABBYY Europe</a>, ein führender Anbieter von Technologien und Lösungen für Dokumentenerkennung, Data Capture und Linguistik, hat heute die Verfügbarkeit von <a href="http://abbyy.com/de-de/finereader">FineReader14</a> bekannt gegeben. Die nächste Generation der ABBYY Flaggschiff-Desktop-Software verbindet preisgekrönte optische Texterkennung (OCR) mit umfangreichen Funktionen für das Arbeiten mit PDF-Dateien und für den Vergleich von Dokumenten. Mit der neuen Version können Fachkräfte problemlos alltägliche Aufgaben aller Art mit ein und derselben bedienungsfreundlichen Anwendung bewältigen- Dokumente bearbeiten, umwandeln, kommentieren und vergleichen. FineReader14 enthält alle essentiellen Funktionen, die für die Arbeit mit papierbasierten und PDF-Dokumenten benötigt werden, ganz gleich, ob sie gescannt oder digital erzeugt wurden."Papier ist nach wie vor ein wichtiges Element von Unternehmensabläufen. Laut einer IDC-Umfrage(1) in den USA sind 65Prozent der befragten Organisationen immer noch in hohem Maße auf Papier angewiesen, sodass größere Anstrengungen nötig sind, um die darin "eingeschlossenen" Informationen für die spätere Verwendung verfügbar zu machen", sagt Ivan Bodyagin, Vice President FineReader Product Department bei ABBYY. "Mit über 20Jahren Erfahrung in der OCR-Entwicklung überwindet ABBYY die Kluft zwischen papierbasierten und digitalen Informationen und bietet ein leistungsfähiges Software-Tool, mit dem sich dokumentbezogene Prozesse optimieren lassen."ABBYY hat FineReader14 bei der Produktentwicklung eng am Bedarf von Organisationen ausgerichtet, die in der heutigen Arbeitswelt neue Möglichkeiten zur schnellen Dokumentenverarbeitung mit höchster Qualität benötigen. Zu den wichtigsten neuen Funktionalitäten und bemerkenswerte Verbesserungen gehören:-Hochpräzise Konvertierung von PDF-Dokumenten und Scans in nutzbare Formate: Die kontinuierliche Verbesserung der ABBYY OCR-Technologie gewährleistet, dass sie bei der Umwandlung von Scans und PDF-Dateien in bearbeitbare und durchsuchbare Formate wie Word, Excel, PowerPoint und durchsuchbare PDFs weiterhin herausragende Ergebnisse erzielt. Dabei wurden alle ursprünglichen Funktionalitäten beibehalten, für die FineReader bekannt ist, wie zum Beispiel die erweiterten OCR-Funktionen und automatisierte Konvertierung.-PDF-Bearbeitung und Zusammenarbeit: FineReader14 ist eine All-in-One-Softwarelösung für die Arbeit mit PDF-Dateien und Scans. Sie bietet integrierte moderne Tools für die erweiterte Bearbeitung und die Zusammenarbeit: Verwalten von Seiten, Bearbeiten und Überprüfen von Inhalten, Kommentieren, Suchen, Ausfüllen von Formularen sowie Signieren und Schützen von Dateien.-Formatübergreifender Dokumentenvergleich: Eine völlig neue Funktion "Dokumente vergleichen" erkennt und markiert relevante Textunterschiede zwischen zwei Versionen eines Dokuments, unabhängig davon, ob es sich um PDF-, Word-, JPG- oder andere Dateiformate handelt.-OCR-Integration in PDF-Tools: FineReader14 ist die erste Wahl für alle, die täglich mit Scans und papierbasierten PDFs arbeiten, da die Software bei Bedarf - automatisch und im Hintergrund - OCR auf PDF-Dateien anwendet.-Über 190 OCR-Sprachen: Die neue Version unterstützt Texterkennung in über 190 Sprachen, darunter schwer zu digitalisierende Sprachen wie Koreanisch, Chinesisch, Japanisch und Arabisch. Sie unterstützt außerdem einfache mathematische Formeln und englische phonetische Transkriptionen.VerfügbarkeitABBYY FineReader14 ist ab sofort in drei Editionen erhältlich: Standard, Corporate und Enterprise. Die Software kann über Onlinestores und ausgewählte Vertriebspartner weltweit bezogen werden. Nähere Informationen zum Produkt und zu den erhältlichen Editionen finden Sie auf <a href="https://www.abbyy.com/de-de/finereader">www.abbyy.com/finereader</a>.(1) IDC MaturityScape Benchmark: Digital Transformation of Document Workflows in the United States. International Data Corporation (IDC), September 2016



Bildinformation: ABBYY FineReader 14 definiert das Arbeiten mit Dokumenten neu