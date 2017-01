cobra Mobile CRM 2017 ab sofort verfügbar

Pressemitteilung von cobra GmbH

(fair-NEWS) (Mynewsdesk) Die Version 2017 von cobra Mobile CRM mit Apps für iOS, Android, BlackBerry sowie der Web Edition ist ab sofort verfügbar. So kann sich der Außendienst nicht nur von unterwegs aus auf den aktuellen Stand bringen, seine Besuchsberichte direkt verfassen und sich ab sofort zuverlässig zum nächsten Termin leiten lassen, sondern hat mit der neuen Version auch vollen Zugriff auf die aktuellen Vertriebsprojekte.



Für den Außendienst ist es mittlerweile unabdingbar, vor oder während Kundenterminen stets aktuelle Informationen parat zu haben. Aber schon bei der Anfahrt können Verspätungen durch Unfälle oder eine Umleitung für eine schlechte Ausgangssituation gleich zu Beginn des Gesprächs sorgen. Aus diesem Grund müssen der Datenzugriff sowie der Reiseweg so unbeschwerlich wie möglich gestaltet werden.



„Uns war es wichtig mit der neuen Version ein Tool zu liefern, mit dem der Mitarbeiter unkompliziert die Informationen zum benötigten Vertriebsprojekt aus der Masse an Daten herausfiltern und diese direkt im Gespräch nutzen kann. So können Vertriebler und Kunde den Bildschirm des Gerätes gemeinsam nutzen und durch den aktiven Austausch und Dialog Nähe schaffen. Zudem hilft cobra Mobile CRM ab sofort auch durch zuverlässige und flexible Navigation dabei, schnellstmöglich zum Ziel zu kommen“, weiß cobra Geschäftsführer Jürgen Litz.



Auf die Vertriebsprojekte kann mit der neuen Version der mobilen Applikation vollständig zugegriffen werden. Damit kann der Vertriebsmitarbeiter durch gezieltes Herausfiltern der Historieneinträge zum jeweiligen Vertriebsprojekt schnell einen Überblick über die aktuelle Situation gewinnen und bei entsprechender Berechtigung zusätzlich noch neue Informationen hinzufügen bzw. bestehende Einträge abändern. Zur Verfügung gestellt werden die Daten über eine Live-Verbindung zur firmeninternen Datenbank. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen werden direkt dort gespeichert und sind wiederum sofort für alle anderen internen und externen Mitarbeiter sichtbar. Das erhöht die Flexibilität und spart Zeit bei der Vor- und Nachbereitung.



cobra Mobile CRM ist im Rahmen des cobra Mobilitätsversprechens innerhalb der Aktualitätsgarantie kostenlos für Nutzer von cobra CRM-Lösungen.



Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet.



Bildinformation: cobra Mobile CRM 2017 ab sofort verfügbar

Das Konstanzer Softwarehaus cobra ist einer der führenden Anbieter von Lösungen für das Kunden- und Kontaktmanagement. Als Pionier für CRM entwickelt und vertreibt cobra seit 30 Jahren erfolgreich innovative CRM-Lösungen made in Germany. Ob in Vertrieb, Marketing, Service oder Geschäftsleitung: cobra stellt Kundeninformationen abteilungsübergreifend in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns und unterstützt bei Kundenbetreuung, Kampagnen- und Leadmanagement sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen. Auch mobil ist cobra via Smartphone, Tablet oder Laptop im Einsatz. Ein eigenes Hosting-Angebot sowie Mietmodelle bieten maximale Flexibilität.

Im Jahr 2014 gelang cobra als einem der ersten Anbieter für professionelle CRM Software die Verbindung von Business Intelligence mit CRM. Umfangreiche Analysefunktionen, visuell dargestellt in Form von Dashboards mit zeitlicher Komponente und Drill-Downs zeigen Potenziale und Schwachstellen auf. Diese bilden die Grundlage für die Führung und Steuerung von Unternehmen jeder Branche und Größe. Neben einer einfachen und gut verständlichen Bedienung ermöglicht cobra CRM BI über Data Mining auch predictive und prognostic analytics neben den klassischen prescriptive und expost Analysen.

Mit rund 280 Vertriebspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz berät cobra kleine, mittelständische und große Unternehmen in allen Belangen rund um das Thema CRM. Zu den 18.000 Kunden zählen Unternehmen wie Continental, die Unimog Sparte der Daimler AG, Creditreform oder Ergo direkt.

