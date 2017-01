Sörup: Zahnarztpraxis Sönke Brix braucht Verstärkung

(fair-NEWS)

Die Zahnarztpraxis in Sörup (zwischen Schleswig und Flensburg) bietet Patienten moderne Zahnmedizin mit maßgeschneiderten individuellen Prophylaxe-Konzepten, Substanz schonenden schmerzarmen Behandlungen sowie ästhetisch ansprechenden und haltbaren Versorgungen mit Zahnersatz. Neben der Zahnvorsorge vom Kind bis zum Senior und dem perfekten keramischen Zahnersatz mit CEREC-3D gehört auch die Funktionsdiagnostik zu den Praxisschwerpunkten für dauerhafte Zahngesundheit. Mit einem umfangreichen Patienten-Informations-System auf der<a href="www.zahnarztpraxis-soerup.de/index.php"> Praxis-Website </a> bietet Zahnarzt Brix seinen Patienten zudem die Möglichkeit, sich rund um die Uhr über die vielfältigen Themen der Zahngesundheit zu informieren.Besonderen Wert legen der erfahrene Zahnarzt und das kompetente Praxisteam auf die individuelle Beratung und Betreuung der Patienten. Umfassend ermitteln sie in einer angstfreien Atmosphäre Ursachen und Problemstellungen für eine genaue Diagnostik und sorgen mit moderner Technik wie intraoraler Kamera, digitalem Röntgen und Laser für schnelle und effektive Behandlungen. Aufgrund des hohen Qualitätsanspruches - gerade auch zur beruflichen Entwicklung - sind Sönke Brix regelmäßige Fort- und Weiterbildungen des gesamten Teams sehr wichtig.Mitarbeit in einem tollen TeamUm seinen Patienten weiterhin hochmoderne Zahnmedizin bieten zu können, sucht Zahnarzt Sönke Brix in Sörup zur Verstärkung seines Teams zu sofort eine/n engagierte/n und hochmotivierte/n Zahnärztin/Zahnarzt in Vollzeit/Teilzeit im Angestelltenverhältnis.Interessierten Zahnärztinnen und Zahnärzten bietet Zahnarzt Sönke Brix die Mitarbeit in einem motivierten und sympathischen Team an sowie abwechslungsreiche Arbeitsfelder durch ein breites Behandlungsspektrum. Die neue, mit anheimelndem Ambiente eingerichtete Zahnarztpraxis in Sörup verfügt über hochmoderne Technik für Diagnose und Therapie. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, individuelle Aufstiegschancen sowie attraktive Anstellungskonditionen gehören ebenfalls zum Angebot der Praxis, ebenso wie Anerkennung und Wertschätzung der zahnärztlichen Arbeit.Gesucht wird ein/e Zahnärztin/Zahnarzt mit Freude und Interesse an der zahnärztlichen Arbeit, die/der sich gerne neuen Herausforderungen stellt und sich einen Arbeitsplatz wünscht, der Spaß macht. Eigeninitiative und Teamgeist sowie selbstständiges, qualitätsorientiertes Arbeiten und der verantwortungsbewusste Umgang mit Patienten sollten keine Fremdworte für Bewerber sein.Auf der Website finden interessierte Zahnärztinnen und Zahnärzte umfangreiche Informationen rund um die Praxis in Sörup.Zahnarzt Sönke Brix und sein Team freuen sich über aussagekräftige Bewerbungen schriftlich oder per E-Mail. Für Fragen steht die Praxis gerne unter 0 46 35 - 23 60 zur Verfügung.Mehr erfahren: <a href="http://blog.zahnarztpraxis-soerup.de/wir-brauchen-verstaerkung-zahnaerztin-zahnarzt-fuer-teamerweiterung-gesucht/"> www.zahnarztpraxis-soerup.de</a>



