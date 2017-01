Save the Date: PDF Days Europe vom 15. bis 16. Mai 2017

Pressemitteilung von PDF Association

(fair-NEWS) Berlin, 25. Januar 2017. Die PDF Days Europe finden nach dem Teilnehmerrekord im vergangenen Jahr erneut 2017 in Berlin statt. Die PDF Association lädt Interessenten vom 15. bis 16. Mai ins Hotel Steglitz International zu der zweitägigen Veranstaltung ein, um sich ihr persönliches Wissenspaket zu PDF als weltweiten Standard zu schnüren. Zu den Highlights zählt die Vorstellung einer neuen PDF-Initiative des Verbandes, mit der das PDF-Format künftig noch besser auf allen Gerätegrößen nutzbar sein wird.



Der Fokus der PDF Days liegt darauf, zu zeigen, wie die PDF-Technologie zur Lösung von Geschäftsproblemen beiträgt. Auf der Agenda stehen deutsch- und englischsprachige Präsentationen, Berichte von Anwendern und Workshops. Ein Schwerpunkt wird der neue Standard ISO 32000-2 (PDF 2.0) mit seinen Verbesserungen für die Verschlüsselung, digitale Signaturen sowie vielem mehr sein. Darüber hinaus erhalten Besucher aktuelle Informationen über eine neue Initiative der PDF Association zur optimierten Verwendung des PDF-Formats auf mobilen Geräten, die damit die Zukunft von PDF entscheidend beeinflussen wird.



Weitere neue PDF-Themen, wie PDF/Raster, eine bewusst einfache Untermenge von PDF, die den Einsatz von PDF in hoch-volumigen Scanlösungen ermöglicht, werden in den Vorträgen vorgestellt. Ebenso werden die Standards PDF/A für die Langzeitarchivierung von Dokumenten, ZUGFeRD für PDF/A-basierte Rechnungen und PDF/UA für barrierefreie Dokumente behandelt.



Über die PDF Association

Die PDF Association verfolgt das Ziel, PDF-Anwendungen für digitale Dokumente zu fördern, die auf offenen Standards basieren. Dazu setzt sich der internationale Verband für eine aktive Wissensvermittlung und den Austausch von Know-how und Erfahrungen für alle Interessengruppen weltweit ein. Derzeit sind über 100 Unternehmen und zahlreiche Experten aus mehr als 20 Ländern Mitglied der PDF Association.

Der Vorstand der PDF Association setzt sich aus Führungskräften der Unternehmen Adlib Information Systems Inc., Adobe Systems Inc., callas software GmbH, Datalogics Inc., DocuSign Inc., Foxit Europe GmbH, intarsys consulting GmbH, levigo solutions GmbH, Nitro Software Inc. und Satz-Rechen-Zentrum (SRZ) zusammen. Vorstandsvorsitzender ist Matt Kuznicki, Chief Technical Officer (CTO) von Datalogics Inc.

«Save the Date: PDF Days Europe vom 15. bis 16. Mai 2017»

Neue Kantstr. 1414057 BerlinDeutschlandTelefon: +49 30 39 40 50 - 0