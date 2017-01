(fair-NEWS)

Für Sie in bester Lage …Durch unseren zentralen Firmensitz in der Münchner Innenstadt ist es uns möglich für Sie in ganz München gleichermaßen tätig zu werden.Wir lassen Ihre Immobilie unverbindlich sowohl durch einen unserer Mitarbeiter, als auch durch externe Gutachter bewerten, um den exakten Wert Ihrer Immobilie zu bestimmen.Keine Immobilie ist wie die andere und jede hat Ihre eigene Geschichte.Aus diesem Grund unterstützen wir Sie gerne in allen Fragen rund um den Kauf Ihrer Immobilie und übernehmen selbstverständlich alle organisatorischen Aufgaben die eine Vermarktung mit sich bringt. Unser kompetentes Team verfügt über langjährige Markterfahrung und steht Ihnen in allen Entscheidungsfragen zur Seite.Gerne helfen Wir Ihnen dabei, die passende Immobilie zu finden. Durch die Erstellung einer umfassenden Bedürfnisanalyse erkennen wir Ihr individuelles Suchprofil auf dessen Basis wir Ihnen die passende Immobilie offerieren und auf Wunsch gerne persönlich mit Ihnen besichtigen.Sollten Sie Unterstützung beim Verkauf oder der Vermietung Ihrer Immobilie benötigen, sprechen Sie uns gerne darauf an. Wir verfügen über einen umfassenden Suchkundenbestand und können somit auch in diesem Bereich für Sie unterstützend tätig werden.Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH– Ihr Immobilienmakler für München –



Bildinformation: Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH