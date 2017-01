Neu und exklusiv bei myticket.de: Ein komplettes Konzert & Hotel Paket für das ausverkaufte RAMMSTEIN Konzert in Prag!

(fair-NEWS)

Hamburg, Januar 2017Nicht an Tickets gekommen, um die harten Kerle von RAMMSTEIN in Deutschland zu sehen? Dann geht es jetzt auf nach Prag! Denn jetzt gibt es für kurze Zeit die einzigartige Möglichkeit bei myticket.de exklusive Konzert & Hotel Pakete für das ausverkaufte RAMMSTEIN Konzert am 29. Mai 2017 in der Eden Aréna in Prag zu kaufen!Im hammerharten Package inbegriffen sind der Eintritt zum Konzert von RAMMSTEIN am 29. Mai 2017 in Prag sowie die Übernachtung vor Ort. Zur Wahl stehen hier das Drei-Sterne-Hotel Tristar Olympic als auch das Vier-Sterne-Hotel DUO. Wer alleine die Sounds der deutschen Kultband erleben möchte, bucht ganz einfach ein Einzelzimmer. Selbstverständlich ist automatisch ein Ticket für das RAMMSTEIN Konzert enthalten. Wer zu zweit anreist, um sich die kontroversen Songtexte der mitreißenden, international erfolgreichen Band anzuhören, wählt bei der Buchung ein Doppelzimmer aus und erwirbt automatisch zwei Konzertkarten. Bei Ankunft im Hotel wird der Voucher, den man nach der Buchung erhält, gegen die heiß-begehrten RAMMSTEIN Konzertkarten getauscht.Dies ist die einmalige Chance einen unvergesslichen Konzertabend mit RAMMSTEIN und den musikbegeisterten Tschechischen Fans der Band in Prag zu erleben! Wer den Kurztrip aufs Vollste ausnutzen möchte und am nächsten Abend immer noch nicht genug von der Stimmung der tschechischen Metropole hat, kann eine zusätzliche Übernachtung im Rahmen des myticket.de Packages buchen und eine wilde Partynacht feiern oder im besonderen Flair von Prag das Konzerterlebnis des vorherigen Abends Revue passieren lassen. Das exklusive myticket.de Konzert & Hotel Package kann mit einer oder zwei Übernachtungen gebucht werden und ist nur für kurze Zeit bei www.myticket.de verfügbar. Also schnell ein RAMMSTEIN-Paket sichern und einen einmaligen Kurztrip mit musikalischem Vorschlaghammer in der Kulturmetropole Prag erleben!