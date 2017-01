Mehr Ausgleich im Alltag schaffen

(fair-NEWS)

Bewusster, entspannter, fokussierter und glücklicher leben ist lernbar. Die erfahrene Therapeutin und Dozentin Cordula Mezias zeigt wie es geht. Im Seminar mit dem Titel Mehr Balance im Alltag gibt sie ihr umfangreiches Wissen und praxiserprobte Techniken weiter.Für Cordula Mezias ist es klar: Einfache Übungen und Techniken, die jeder für sich selber im Alltag integrieren kann, bietet eine wunderbare Basis für eine konkrete Verbesserung im eigenen Leben . Die Therapeutin gibt Interessierten nun die Gelegenheit, von ihrer mehr als dreissigjährigen Erfahrung zu profitieren und sich Grundlagen und Techniken im Workshop anzueignen. Ich vermittle den Teilnehmern konkrete Werkzeuge zu einer besseren Gestaltung des Alltags, sagt Cordula Mezias.Ab dem 05. April 2017 finden die 2-Tagesworkshops statt. Sie werden in diesem Jahr 4 Mal angeboten. Das Seminar wird dabei an zwei Orten unterschiedlichen stattfinden: a) in der schönen Umgebung am Engelberg im RAMADA Hotel Regina Titlis und b) als Wochenendseminar im Hypnosezentrums Schweiz in Riehen.Die Therapeutin Cordula Mezias ist seit 1986 Dozentin. Sie führt in Riehen und Schüpfheim eine eigene Praxis für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und Hypnosetherapie. Cordula Mezias bevorzugte schon immer eigene Erfahrung gegenüber theoretischem Wissen. Ich wollte die Dinge immer konkret erfahren , sagt sie überzeugt, vieles ist theoretisch möglich, aber noch wichtiger ist die eigene Erfahrung!Das Ziel des Seminars ist, den Teilnehmern wirkungsvolle, erprobte Werkzeuge zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Selbsterkenntnis und zur besseren Gestaltung des Alltags zu vermitteln. Cordula Mezias: Sinn und Zweck des Seminars ist die Unterstützung der Teilnehmer auf dem Weg zu einem freieren, fokussierteren und entspannten Leben .Hier gehts zur Information und Anmeldung Ramada Hotels: https://secure.h-hotels.com/ramada_dt/if/portal/bys_rl/?view=direct&packid=15742-57&lang=de Hier gehts zur Information und Anmeldung Hypnosezentrum Schweiz in Riehen: www.hypnosezentrum-schweiz.org/seminar-angebot/mehr-balance-im-alltag/



Bildinformation: Cordula Mezias