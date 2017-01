Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL neue 2017er Version

(fair-NEWS)

Was bietet die Fotoworks XL 2017er Version von unserem BildbearbeitungsprogrammDie neue 2017er Version von unserem Bildbearbeitungsprogramm bietet dem Anwender wieder viele neue Funktionen und etliche Verbesserungen im Handling. Aufgrund vieler Anregungen unserer geschätzten Kunden haben wir auch heuer Fotoworks XL zeitgemäß einer umfassenden Überarbeitung unterzogen. Neben verbesserter Speicherverwaltung und allgemeiner Performanceverbesserung haben wir vor allem die Leistungsfähigkeit des Programmes bei der Bearbeitung von sehr großen Bildern verbessert. Grund sind die immer leistungsfähiger gewordenen Kameras und deren Möglichkeit Bilder in HD Qualität zu erstellen. Der Anwender unseres Bildbearbeitungsprogrammes kann diese Bilder also in voller Größe bearbeiten und ausdrucken, ohne zuvor die Bilder verkleinern zu müssen. Selbstverständlich werden auch alle Ressourcen beim Beenden des Programmes wieder frei gegeben und ungebrauchte Dateien bereinigt, um den Arbeitsspeicher des Computers nicht zu belasten.Anpassung von Fotoworks XL für 4K Ultra-HD Monitore und bei SehbehinderungAuch bei dieser Überarbeitung des Programmes im speziellen für 4K Ultra-HD Monitore war uns ein Hilferuf eines langjährigen Kunden eine Anregung das Programm mit einer Skalierungsfunktion zu verbessern. Laut diesem Kunden konnte er nach dem Kauf eines 4K Ultra-HD Monitore mit keinem seiner verschiedenen Bildbearbeitungsprogramm mehr vernünftig arbeiten, da die Menüoberflächen dermaßen klein erschienen, daß er quasi ohne Lupe nicht mehr vernünftig mit den Bildbearbeitungsprogrammen arbeiten konnte. Daher haben wir eine Funktion eingebaut, mit der der Anwender sich das Programm bis zur gewünschten Größe skalieren kann, damit das Menü und die Buttons wieder in einer vernünftigen und gut lesbaren Größe erscheinen. Nicht nur für Besitzer extra großer 4K Ultra-HD Monitore wissen die Skalierung des Programmes zu schätzen, sondern auch sehbehinderte Personen kann ein Menü mit zu kleiner Beschriftung zu schaffen machen. Künftig kann jeder sich die für ihn passende Auflösung der Programmoberfläche einstellen und so stressfrei mit dem Bildbearbeitungsprogramm arbeiten ohne seine Augen überanstrengen zu müssen. Es ist eine Skalierung zwischen 100 und 200% einstellbar.Verbesserte Menüführung von Fotoworks XLSelbst unser von allen Anwendern hochgelobtes einfaches Menü haben wir einer erneuten Prüfung unterzogen und es für den User noch übersichtlicher umgestaltet. Daher bietet unser Bildbearbeitungsprogramm speziell für Anfänger und Kunden mit wenig Erfahrung in der Bildbearbeitung die Möglichkeit einer intuitiven Bedienung ohne lange Einarbeitungszeit und ohne langes Herumsuchen nach bestimmten Funktionen. Alle Funktionen des Bildbearbeitungsprogramms sind auf dem Bildschirm jederzeit sofort ersichtlich und nicht in irgendwelchen Pull-Down-Menüs versteckt. Bei zahlreichen Funktionen des Programmes bekommt der Laie wertvolle Tipps für die perfekte Bearbeitung seiner Bilder. Obendrein bietet das Programm eine ausführliche Hilfedatei und der Kundensupport lässt auch keinen Kunden im Stich, falls es wider Erwarten dennoch einmal zu Schwierigkeiten bei der Bedienung unseres Bildbearbeitungsprogrammes kommt. Wir sind der Meinung, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und daher möchten wir keinen Kunden alleine lassen, der gerade erst in die Welt der Bildbearbeitung einsteigen möchte.Bessere Bild in Bild Funktion im BildbearbeitungsprogrammSpeziell wenn der Anwender die Bild in Bild Funktion oder die Fotocollagenfunktion nutzen will, ist es künftig für ihn ganz einfach, die eingefügten Bilder ohne Verzerrungen vergrößern zu können. Bilder in Bilder einzufügen oder mit seinen Lieblingsfotos sich individuelle Fotocollagen zu erstellen ist mit unserem Bildbearbeitungsprogramm wirklich ein Kinderspiel!Verbesserte Zeichen- und Retuschier FunktionStörende Objekte auf Fotos wegretuschieren ist mit unserem Bildbearbeitungsprogramm sehr einfach und pixelgenau durchzuführen. Dem Anwender stehen verschiedene Pinselformen zur Verfügung, die sich in jeder gewünschten Deckkraft einstellen lassen. Eine Pipetten Funktion zur genauen Ermittlung der Farbe um das Objekt, welches entfernt werden soll, macht eine genaue Retusche des Fotos perfekt und kinderleicht durchführbar.Erweiterte Druckfunktion im BildbearbeitungsprogrammSpeziell für unsere englischen und amerikanischen Kunden haben wir auf vielfachen Wunsch unser Druckstudio in Fotoworks XL nun auch um die Einstellmöglichkeit in Inch anstatt nur in cm oder Pixel erweitert. Somit entfällt für englischsprachige Kunden die leidige Umrechnung. Ebenso sind amerikanische Standardgrößen für Fotocards eingebaut worden.Verbesserte Texteingabe im BildbearbeitungsprogrammMit die wichtigste Funktion bei Bildbearbeitungsprogrammen ist für die meisten Kunden die Texteingabe. Auch hier haben wir die Performance und die Geschwindigkeit unseres Bildbearbeitungsprogramms verbessert.Wir hoffen, daß wir mit unserer Fotoworks XL 2017er Version mit diesen zahlreichen Verbesserungen einen würdigen Nachfolger unserer letztjährigen Version entwickelt haben.



