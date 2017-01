Eine NGO stellt sich im Netz in neuem Kleid vor

(fair-NEWS)

Wir freuen uns, heute unsere neue Internet-Präsentation vorstellen zu können. Man kann sie über www.icja.de erreichen. Der Auftritt wurde mit viel Energie und Kreativität komplett neu gestaltet und mit vielen optimierten Navigations-Tools ausgestattet. Unser großes Anliegen war neben der Optimierung auf die neuen mobilen Endgeräte wie Smartphones und Tablets (Responsive Design) die Benutzerfreundlichkeit und Sichtbarkeit im Internet noch weiter zu verbessern. Wir hoffen, dass wir damit neuen Interessierten und Bewerber*innen ein schnelleres Auffinden, sowie angenehmeres und effektiveres Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Durch klare Struktur schnell zum ZielDurch ein optimiertes Design und eine feste Content-Struktur sind Inhalte wie Downloads, Fotos oder Links übersichtlicher angeordnet und werden mit nur wenigen Klicks schneller gefunden. Für die Auswahl unserer Angebote sind umfangreiche und intuitive Länderkarten eingestellt. Auch unsere Community-Funktionen können nun besser erreicht werden und runden das aktuellere Bild unserer Präsentation ab. Die internen Dokumente und Bereiche werden auf einer umfassenden Webplattform reorganisiert, für die man sich über die Homepage anmelden kann.Angepasst im besten SinneDurch ihre Responsiveness können nun alle Angebote und Funktionen von sämtlichen Endgeräten abgerufen werden und man kann sich von jedem Ort mit Internetanbindung aus bewerben. Durch eine durchdachte und konsistente Suchmaschinenoptimierung (SEO) sollen die Seiten in Zukunft im Netz besser auffallen und von den Suchmaschinen angezeigt werden.Schwierige Aufgabe – gut gelöstDer ICJA Freiwilligenaustausch in Zusammenarbeit mit der Agentur entwickeln & gestalten haben sich alle Mühe gegeben, den aktuellen Ansprüchen an eine komplexe Website-Struktur zu entsprechen. Bei diesem virtuellen Umzug wurden hunderte von Dokumenten in einem neuen Design ausgespielt. Stephan Langenberg (Geschäftsführung): „Mit unseren Seiten wollten wir eine große Bandbreite von Themen und Tools in eine übersichtliche, nachvollziehbare und intuitive Anwenderführung für die unterschiedlichsten Endgeräte bekommen und alles in ein modern-reduziertes Design bringen. Ich finde, das ist uns gelungen.“Der ICJA Freiwilligenaustausch weltweit versteht sich als ein Bildungsträger, der mit langfristigen Freiwilligendiensten oder kurzfristigen Workcamps junge Menschen auf die wichtigen Themen der Globalisierungsentwicklung aufmerksam machen will. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf den Themen Nord-Süd-Gefälle, Frieden, Flucht und Asyl, Anti-Rassismus, Interkulturelle Kompetenz und Nachhaltigkeit.Feedback und Anfragen zum Verein oder dem Relaunch an: Dr. Andrea Schwieger Hiepko, aschwieger@icja.de, 030 200071623Umfassende Daten und Informationen zum Herausgeber auf www.icja.de



Bildinformation: Archiv ICJAS Freiwilligenaustausch weltweit