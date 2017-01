Rückstauklassiker mit moderner Technik

(fair-NEWS)

Der Rückstauverschluss Staufix steht seit über 40 Jahren für zuverlässigen Rückstauschutz. Auf der BAU 2017 präsentiert die KESSEL AG erstmals den neuen Staufix. "Moderne und technisch innovative Produkte sind ein Markenzeichen der KESSEL AG. Auch bestehende Produkte stellen wir immer wieder auf den Prüfstand. Im Fokus stehen für uns dabei immer die Produktqualität, um Funktionssicherheit zu gewährleisten und der unkomplizierte Einbau", erklärt Reinhard Späth, Marketingleiter der KESSEL AG.Neues Design und einfache MontageFür eine einfache Montage, vor allem in der Sanierung, ist der neue Staufix mit abnehmbaren Stutzen ausgestattet. Außerdem verfügt er über ein integriertes, stufenlos höhenverstellbares Aufsatzelement zum Einbau in die Bodenplatte, auch mit der Möglichkeit des dichten Verbaus in WU-Beton. Neben der Technik hat sich auch die Optik des Staufix verändert. Wie das Premium-Rückstausortiment der KESSEL AG ist auch der neue Rückstauverschluss schwarz. Und wesentlich kompakter als das Vorgängermodell. "Neben der Basisversion gibt es ein zweites Staufix-Modell, den Staufix Control", sagt Späth. Die zweite Ausführung ist mit einem Signalgeber, der Alarm bei Rückstau auslöst, ausgestattet. Das bietet Hausbesitzern noch mehr Sicherheit. Der Einhand-Schnellverschluss am Deckel und die weitere Nennweite DN 90 machen dieses neue Produkt besonders unkompliziert in der Handhabung. Damit setzt auch der neue Staufix von KESSEL erneut den Maßstab in der Rückstausicherung.



Bildinformation: Auf der BAU 2017 stellt die KESSEL AG den neuen Staufix vor. (Bildquelle: KESSEL AG)