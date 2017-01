Webinar Wie Sie verkaufsstarke E-Mail Texte schreiben

(fair-NEWS)

Das kostenlose <a href="www.werbetexterservice.de">Webinar Wie schreibe ich verkaufsstarke Werbetexte als E-Mail Texte</a> findet am Dienstag, den 31. Januar 2017 um 10.00 Uhr statt.Wer profitiert von der Teilnahme am Webinar?E-Mail-Marketing und damit das Schreiben von E-Mail Texten gewinnt im Marketing ständig mehr Bedeutung.Freiberufler, Selbstständige, Klein- und Mittelständische Unternehmen lernen in diesem Webinar die wichtigsten Grundsätze.Das Webinar ist für Teilnehmer geeignet, die E-Mail-Marketing schon einsetzen oder den Einsatz planen.Das Schreiben von Werbe-Texten kostet Zeit. Das Webinar hilft den Teilnehmern E-Mail Texte schneller zu schreiben ohne die Kundenspezifik zu vernachlässigen.Die Webinar-Zeit beträgt etwa 75 Minuten mit einer Fragerunde.Was lernen die Teilnehmer in diesem Webinar?Die Teilnehmer erfahren die zwei Hauptarten von E-Mail Texten. Sie wissen nach dem Webinar wann und wie sie diese einsetzen.Sie lernen die Grundsätze von E-Mail Texten. Sie sind nach dem Webinar in der Lage mit dem Drei-Stufen-Modell diese eigenständig zu schreiben. Die Texte dienen zur Kundengewinnung und fördenr den Verkauf.Die Teilnehmer erhalten die Grundsätze über das Formulieren ihrer Betreffzeilen. Die Betreffzeile entscheidet, ob die E-Mail vom Empfänger gelesen wird. Die Webinar-Teilnehmer erfahren die Stellschrauben und Überzeugungselemente."Wer im E-Mail-Marketing erfolgreich sein möchte, braucht hohe Öffnungsraten und ansprechende E-Mail Texte" sagt der Moderator des Webinars Holger Tiegel.Die Teilnehmer benötigen zur Teilnahme einen Computer mit Tonausgabe. Die Teilnehmer stellen ihre Fragen über den Text-Chat.Das Anmelden erfolgt über diesen <a href="www.werbetexterservice.de">Webseiten-Link</a>.



Bildinformation: Webinar: Wie schreibe ich verkaufsstarke Werbetexte als E-Mail Texte