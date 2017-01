Anlagegold24 im Focus Money Test Deutschlands bester Silbermünzenhändler

(fair-NEWS)

Die Zeitschrift Focus Money hat in ihrer Ausgabe 5.2017 vom 25.1.2017 40 Edelmetallhändler bundesweit getestet und dabei über 80 Einzelkategorien bewertet. Im Test waren Weissmetallhändler, also Händler, die Silber, Platin und Palladium handeln. Es wurde beim Test auch unterschieden, ob Händler nur online oder auch in Filialen verkaufen und welches Angebot sie dort jeweils wie vorhalten.Der Händler Anlagegold24.de schnitt sowohl in der Kategorie Filiale wie auch online mit SEHR GUT ab. Bei der Auswertung zum Thema Silbermünzenkauf in der Filiale gab es auf der Bestenliste 1x sehr gut (Anlagegold24.de), 1x gut und 4x befriedigend.Beim Silbermünzenkauf wenden viele Händler, so auch der Testsieger die Differenzbesteuerung an, bei der der Händler nur die Differenz zwischen Ein- und Verkaufspreis einer Versteuerung unterzieht und nicht den gesamten Verkaufspreis. Dadurch ist für den Kunden mit einem Silbermünzenkauf ein günstiges Investment in das Edelmetall Silber möglich. Der Silbermünzen-Testsieger Shop <a href="www.anlagegold24.de/Silbermuenzen.html">Silbermünzen von Anlagegold24.de</a> wird von der Gesellschaft für Münzeditionen (GfM) in Gifhorn bei Braunschweig betrieben.



Bildinformation: Anlagegold24.de bester Silbermünzenhändler Deutschlands