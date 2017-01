Vorleseprogramm Vorleser XL neue 2017er Version

(fair-NEWS)

Was bietet unsere Vorleser XL 2017er VersionAm PC können Sie sich mit dem Vorleser XL komfortabel alle Formate von Texten vorlesen lassen. Das Programm verfügt über eine breite Palette von nützlichen Funktionen. So können Sie sich vom Vorleseprogramm beispielsweise ganze Webseite, eBooks, PDF-Dateien oder sonstigen Text wie Word-Dateien, die sich auf Ihrem Computer befinden, ganz einfach und gut verständlich vorlesen lassen.Alle Texte in deutscher Sprache vorlesen lassen mit dem VorleseprogrammVorleser XL 2017 ist komplett in deutscher Sprache. Nicht nur die Menüoberfläche ist in Deutsch, sondern das Programm verfügt ebenso über eine hervorragende deutsche Sprachausgabe. Mit diesem Vorleseprogramm ist es ganz einfach, Text in Sprache umzuwandeln oder sich beliebige Textformate vorlesen zu lassen. Mit dem Vorleseprogramm können Sie sich nicht nur jeden Text vom Computer vorlesen lassen, sondern ebenso Texte als Sprachdatei im MP3 Format erstellen lassen. Ob Word-Dateien, Websites, eBooks oder PDF-Files - lassen Sie sich doch Ihre Texte und Dokumente in Zukunft unter Windows ganz komfortabel in deutscher Sprache vorlesen. Mit dem Vorleseprogramm können Sie sich jeden beliebigen Text als MP3 abspeichern. Vorleser XL, das Programm zum Texte vorlesen lassen, können Sie ganz einfach kostenlos herunterladen.Mit dem Vorleseprogramm Texte in Fremdsprachen vorlesen lassenSeit der neuen Vorleser XL 2017er Version ist es auch möglich Texte nicht nur perfekt in Deutsch sich vorlesen zu lassen, sondern obendrein auch in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch! Selbstverständlich können Sie sich auch von Ihren fremdsprachlichen Texten eine Audio-Datei im MP3-Format erstellen, um sich diese auf eine CD zu brennen oder auf einen Player zu laden. Somit können Sie sich die Texte von überall aus anhören und sind nicht zwingend an den Computer gebundenWord-Dateien vorlesen lassen mit dem VorleseprogrammWenn Sie viel mit Word oder mit einem ähnlichen Textprogramm arbeiten oder bereits viele Texte in Word gespeichert haben, dann können Sie sich mit Vorleser XL auch ganz einfach Ihre Word Dateien vorlesen lassen. Ob jetzt zum Beispiel einen Brief aus Word vom PC vortragen lassen oder Ihre Facharbeit als MP3-Datei abspeichern, um sich diese unterwegs noch einmal zur Kontrolle anzuhören. Mit Vorleser XL können Sie auch Word-Dokumente, die mehrere Seiten lang sind vorlesen lassen. Sie bestimmen auch, ob nach Absätzen eine Lesepause gemacht werden soll. Möchten sie nach jedem Satz eine Lesepause, so formatieren Sie sich den Text vorher so, dass Sie nach jedem Satz einfach einen Absatz einfügen.Das Vorleseprogramm als Vokabeltrainer nutzenKleiner Tipp für alle die Fremdsprachen lernen: Auf diese Weise können Sie ein Vorleseprogramm beispielsweise auch als Vokabeltrainer anwenden. Listen Sie die einzelnen Vokabeln, die Sie durchpauken wollen und Ihre deutsche Übersetzung einfach untereinander auf und machen Sie nach jeder Vokabel und der deutschen Übersetzung einen Absatz! Schon haben Sie eine kurze Pause und können sich so prüfen, ob Ihnen die richtige Übersetzung einfällt.Vorleser XL 2017 nützen zum TXT Dateien vorlesen lassenAuch TXT Dateien können Sie ganz einfach vom Computer vorlesen lassen. Wenn Sie Textdateien beispielsweise als TXT-Datei gespeichert haben, dann können Sie sich diese mit dem Vorleseprogramm Vorleser XL 2017 vortragen lassen. Probieren Sie es aus, indem Sie das Programm zum Texte vorlesen lassen einfach kostenlos downloaden.Im Hintergrund Text vorlesen lassen mit dem VorleseprogrammDas Programm können Sie auch dauerhaft im Hintergrund ausführen. Es wird dann bei jedem Computerstart hochgefahren und auf diese Weise können Sie sich zum Beispiel sofort Texte aus dem Zwischenspeicher vorlesen lassen, wenn Sie ihn hineinkopieren. Für das Vorlesen Ihrer Texte können Sie im Programm auch diverse Einstellungen vornehmen. Bestimmen Sie selber, ob sie auch Webadressen oder Seitenzahlen mit vorlesen lassen wollen oder ob Sie Sprechpausen nach Absätzen wünschen!Text vorlesen lassen am PC mit dem Vorleseprogramm Vorleser XLVielleicht lesen sie gerne und viel, aber stundenlanges Lesen ist Ihnen irgendwann zu anstrengend für die Augen? Unser Programm zum Texte vorlesen lassen schafft hier eine willkommene Abhilfe! Auch für sehbehinderte Menschen ist Vorleser XL eine nützliche Hilfe im Alltag, um sich am Computer Texte aller Art einfach vorlesen zu lassen. Probieren Sie das Programm einfach aus und laden Sie Vorleser XL 2017 doch einfach als kostenlose Testversion herunter.Mit dem Vorleseprogramm Begriffe beim Text vorlesen lassen auslassenDas Vorleseprogramm kann Ihnen Texte aller Art vorlesen. Das Problem ist dabei oft nur, dass die Webadressen oder Seitenzahlen bei vielen anderen Programmen auch mit vorgelesen werden. Das mag bei kurzen Texten noch einigermaßen erträglich sein, aber bei langen Texten mit vielen Sonderzeichen, kann das äußerst nervig sein. Vorleser XL können Sie sich deshalb so einstellen, dass Ihnen solche Stellen im Text nicht vorgelesen werden. Auch bestimmte Begriffe kann das Programm beim Texte vorlesen lassen einfach auslassen. So bekommen Sie tatsächlich nur das vorgelesen, was Sie auch wirklich haben wollen.Text vorlesen lassen in Windows mit Vorleser XL 2017In Windows können Sie sich Texte vorlesen lassen. Vielleicht haben Sie bereits unter den Windows Programmen nach einer Software gesucht, mit denen Sie sich Texte am Computer vorsprechen lassen können, aber keine gefunden? Mit diesem Vorleser XL 2017 können Sie sich an Ihrem Windows Computer Texte aller Art vorlesen lassen.Wir hoffen, daß wir mit unserer Vorleser XL 2017er Version mit diesen zahlreichen Verbesserungen einen würdigen Nachfolger unserer letztjährigen Version entwickelt haben.



Bildinformation: Vorleser XL 2017er Version/IN MEDIAKG TI