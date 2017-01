Fotoverwaltungsprogramm Fotosortierer XL neue 2017er Version

(fair-NEWS)

Fotos sortieren mit Fotoverwaltungsprogramm FotoSortierer XL 2017Mit dem Fotoverwaltungsprogramm FotoSortierer XL 2017 können Sie ganz einfach alle Ihre Fotos sortieren und verwalten. Insbesondere, wenn Sie Ihren Computer schon viele Jahre lang benutzen, kann es vorkommen, dass Sie bestimmte Fotos nicht mehr wiederfinden. Vielleicht denken Sie auch, dass Ihre Fotos gelöscht worden sind – dies ist oft gar nicht der Fall, denn in den allermeisten Fällen befinden sich die Fotos noch irgendwo auf Ihrem Computer Vielleicht haben Sie Ihre Aufnahmen, nachdem Sie diese von Ihrer Kamera auf den Rechner geladen haben, einfach in irgendeinem Ordner abgespeichert und finden Ihre Bilder deshalb nicht wieder. Dies ist jedoch kein Grund zum Verzweifeln, denn mit dem Fotoverwaltungsprogramm können Sie ganz schnell die Bilder auf Ihrem Computer aufräumen und sinnvoll strukturieren. Sortieren Sie Ihre Aufnahmen mit der Fotoverwaltung nach Ordnern mit aussagekräftigen Bezeichnungen und erstellen Sie für Ihre Grafikdateien eine bessere Ordnerstruktur, die das einfache Aufspüren Ihrer Bilder ermöglicht!Mit FotoSortierer XL 2017 Fotos sortieren nach bestimmten KriterienMit FotoSortierer XL 2017 können Sie am Computer ganz einfach mit der Maus per Drag & Drop Ihre Aufnahmen nach bestimmten Kriterien sortieren. Auf diese Weise können Sie in Ihrem Medien- und Bildarchiv eine sinnvolle Struktur einrichten. Die Kriterien, nach denen Sie Ihre Fotos sortieren, können Sie selbst bestimmen. Ordnen Sie Ihre Fotodateien zum Beispiel nach Namen, nach Größe oder nach Aufnahmetag. Wenn Sie beispielsweise die Aufnahmen von Ihrem letzten Urlaub nicht finden können, lassen sich diese mit dem Fotoverwaltungsprogramm ganz einfach suchen. Wenn Sie zum Beispiel noch wissen, an welchem Datum Sie die jeweiligen Aufnahmen geschossen haben, können Sie mit dem Programm die Bilddateien nach Datum sortieren lassen. Auf diese Weise können Sie jede Ihrer Aufnahmen selbst dann wieder finden, wenn Sie sich an den genauen Dateinamen nicht mehr erinnern können oder dieser aus einer kryptischen Zahlen- und Buchstabenkombination besteht, wie üblich, wenn man sich die Bilder von der Kamera auf die Festplatte lädt!Mit Fotosortierer XL Bilder aufräumenWenn Sie Ihren Rechner schon mehrere Jahre lang benutzen, haben sich auf der Festplatte meist schon tausende von Fotos und Grafiken angehäuft. Meistens liegen die Aufnahmen alle ungeordnet auf der Festplatte des PCs vor. Unter diesen Umständen ein bestimmtes Bild zu finden, kann wirklich sehr zeitraubend sein und schwierig sein. Mit dem Fotoverwaltungsprogramm, können Sie in Ihrer digitalen Fotosammlung nun endlich Ordnung schaffen. Zum Beispiel können Sie die Einzelbilder in Ihrem Bildarchiv nach zuvor festgelegten Kategorien sortieren, die Sie selber anpassen können. So ist es ratsam, die Aufnahmen nach Themengebieten oder Aufnahmezeitpunkt zu benennen, so dass sich Ihre Lieblingsbilder immer schnell auffinden lassen können. Obendrein können Sie Bilder mit falschem Namen ganz schnell und unkompliziert umbenennen. So bringen Sie schnell Struktur in Ihr Bildarchiv und müssen in Zukunft nicht mehr lange suchen, wenn Sie eine bestimmte Aufnahme wiederfinden wollen.Doppelte Fotos löschen mit dem FotoverwaltungsprogrammMit dem Fotoverwaltungsprogramm können Sie ganz einfach doppelte Fotos löschen und somit wieder viel freien Speicherplatz auf der Festplatte zurückgewinnen. Besonders in Fällen, in denen Sie tausende von Bildern vorliegen haben, wäre es äußerst mühsam, alle manuell aufzuspüren und von Hand zu löschen. Mit unserer Fotoverwaltung können Sie ganz leicht Dubletten aufspüren und dann diese doppelte Bilder löschen und das alles ohne viel Mühe. Im Fotosortierer XL 2017 können Sie hierzu einfach die Funktion „Doppelte Bilder löschen“ wählen und das Fotoverwaltungsprogramm übernimmt alle weiteren Schritte für Sie. Finden Sie in nur wenigen Sekunden alle doppelten Bilder auf Ihrer gesamten Festplatte und anschließend entfernen Sie diese einfach per Mausklick.Mit dem Fotoverwaltungsprogramm Fotos sortierenMit dem Fotoverwaltungsprogramm können Sie ohne viel Mühe Ihre Fotos sortieren. Die Kategorien und Vorgaben, nach denen sortiert werden soll, können Sie im Fotoverwaltungsprogramm eigenhändig zuvor einstellen. Auf diese Art können Sie sich ein perfekt geordnetes Bildarchiv auf Ihrem Computer erstellen und wissen so immer ganz genau, wo sich die entsprechenden Fotos und Grafiken auf Ihrem PC befinden. Ordnen Sie Ihre Fotodateien zum Beispiel nach passenden Namen, wie zum Beispiel „Skiurlaub 2016“ oder „Familientreffen 2015“. Auch das Umbenennen von Foto-Dateien ist mit der Fotoverwaltung für den PC ganz leicht umzusetzen.Fotos finden mit dem FotoverwaltungsprogrammWo sind meine Fotos? Sind sie gelöscht? Wahrscheinlich sind Ihre Fotos nicht gelöscht, sondern einfach nur irgendwo auf Ihrer Festplatte in einem Ordner. Insbesondere, wenn Sie beim Importieren Ihrer Fotos von einer Kamera die Fotos einfach irgendwo gespeichert haben, sind diese im Nachhinein oft nicht gleich auffindbar. Das ist aber kein großes Problem, denn mit der Fotoverwaltung können Sie Ihre Fotos ganz einfach finden und das mit nur wenigen Handgriffen. Auch wenn Sie nicht mehr wissen, wie Sie Ihre Foto Dateien genannt haben und Sie diese aus diesem Grund nicht finden, können Sie Ihre Fotodateien mit dem Fotoverwaltungsprogramm einfach umbenennen. Es ist ratsam, für Ihre Dateien gleich sinnvolle Namen zu vergeben und diese anschließend in Kategorien oder passende Ordner zu verschieben. Auf diese Weise müssen Sie in Zukunft Ihre Fotos nicht mehr lange suchen, sondern finden sich in Ihrer Fotosammlung schnell zurecht. Eine Fotodatei finden Sie dann mit nur wenigen Mausklicks.Fotos mit falschem Namen umbenennen mit Fotosortierer XLMit dem Mehrfachumbenenntool im Fotoverwaltungsprogramm können Sie nicht nur Fotos sortieren, sondern Sie können ganz einfach Fotos mit unpassenden oder kryptischen Namen umbenennen. Hierzu wählen Sie einfach die gewünschte Datei aus und vergeben einen neuen Namen. Auf diese Weise wissen Sie dann immer genau, welche Motive auf Ihren Fotos zu sehen sind und müssen zukünftig nicht mehr stundenlang suchen.Fotos präsentieren mit dem FotoverwaltungsprogrammIm Fotoverwaltungsprogramm haben Sie mehrere Präsentationsmöglichkeiten Ihrer Fotos durch den in Fotosortierer XL integrierten Bildbeatrachter. Ebenso einfach ist auch das Erstellen einer individuellen Diashow mit der passenden Musik von der eigenen Festplatte.Da das Programm komplett tastaturbedienbar ist wird ein schnelles Arbeiten ermöglicht.Für alle die viel und gerne fotografieren ist FotoSortierer XL 2017 ein hilfreiches Tool zur Fotoverwaltung



