Z-Wave Alliance begrüßt Beleuchtungsriesen LEEDARSON im Vorstand

(fair-NEWS) (Mynewsdesk) FREMONT, KALIFORNIEN--(Marketwired - 25. Januar 2017) - Die Z-Wave Alliance, ein offenes Konsortium führender globaler Unternehmen, die den Z-Wave-Smart-Home-Standard einsetzen, verkündet, dass das führende IoT-Unternehmen LEEDARSON jetzt ein Principal Member und das 10. Mitglied des Alliance Board of Directors ist. LEEDARSON schließt sich den branchenführenden Vorstandsmitgliedern ADT, FAKRO, FIBARO, Ingersoll-Rand, Jasco Products, LG Uplus, Nortek Security & Control, SmartThings und Sigma Designs an.



LEEDARSON ist ein führender Anbieter von Beleuchtungslösungen, Sicherheit und intelligenter Beleuchtungssteuerung sowie Erkennungs- und Kommunikationssystemen und spezialisiert sich auf intelligente, energiesparende Technologien. LEEDARSON hat sich zu einem weitläufig hochangesehenen Unternehmen in den Märkten vernetztes Heim und Internet der Dinge entwickelt, das Lösungen für heimtechnische, kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt und Z-Wave-Interoperabilität in seine zukünftigen Produktreihen integriert.



LEEDARSON ist stolz, sich dem Z-Wave Alliance Board of Directors anzuschließen", sagte Michael Bailey Smith, Senior Business Development Manager für LEEDARSON. Als das erste chinesische Unternehmen im Vorstand und der weltweit führende IoT-ODM-Hersteller freuen wir uns darauf, Input und Feedback zu geben, um die globale Führungsposition von Z-Wave im Markt der vernetzten Geräte voranzubringen und zu erweitern."



Die Allianz verfügt mittlerweile weltweit über mehr als 450 Mitglieder mit 1.700 Smart-Home- und IoT-zertifizierten Geräten. Bis heute wurden 70 Millionen IoT-Produkte von Z-Wave auf den Markt gebracht, was einem globalen Jahresumsatz von 3,28 Mrd. US-Dollar weltweit gleichkommt. Z-Wave bleibt weiterhin ein Marktführer in der Kategorie intelligentes Heim mit einem der größten vernetzten Ökosysteme auf dem Markt.



Wir sind begeistert, LEEDARSON im Vorstand der Z-Wave Alliance begrüßen zu dürfen", sagte Mitchell Klein, Executive Director. LEEDARSON ist einer der weltgrößten Hersteller von Beleuchtungslösungen das Fachwissen des Unternehmens im Bereich IoT in Heimmärkten und kommerziellen Märkten wird für den Alliance-Vorstand von unschätzbarem Wert sein."



Um mehr über die Z-Wave Alliance zu erfahren, besuchen Sie bitte <a href="http://z-wavealliance.org." title="http://z-wavealliance.org.">http://z-wavealliance.org.</a> Für aktuellste Neuigkeiten folgen Sie der Z-Wave Alliance auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Weitere Informationen erhalten Sie auf <a href="www.leedarson.com/." title="www.leedarson.com/.">www.leedarson.com/.</a>



Über Z-Wave



Die Z-Wave® -Technologie ist ein offener, international anerkannter ITU-Standard (G.9959). Mit weltweit über 1.700 zertifizierten interoperablen Produkten ist sie die derzeit führende drahtlose Haussteuerungstechnik auf dem Markt. Der durch die Z-Wave Allianz repräsentierte und von über 450 Unternehmen auf der ganzen Welt unterstützte Standard ist ein wichtiges Element zur Nutzung von Smart-Living-Lösungen in den Bereichen Sicherheit und Gefahrenabwehr, Energie, Gastgewerbe, Büro sowie für Anwendungen in kleinen gewerblichen Bereichen.



Z-Wave® eine eingetragene Handelsmarke von Sigma Designs (NASDAQ: SIGM) und seinen Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern.



Über die Z-Wave Alliance



Die Z-Wave Alliance wurde im Januar 2005 gegründet und ist ein Konsortium führender Unternehmen im Bereich Heimtechnologie, die Z-Wave zum Standard für drahtlose Haussteuerungsprodukte machen möchten. Zu den wichtigsten Mitgliedern zählen ADT, FAKRO, FIBARO, Ingersoll Rand Nexia Intelligence, Jasco Products, LEEDARSON, LG Uplus, Nortek Security & Control, SmartThings sowie Sigma Designs. Die Mitglieder der Allianz sind führend auf dem Markt der Heimsteuerung und bieten hochentwickelte Produkte und Systeme, die für erhöhten Komfort, Bequemlichkeit, Energieeinsparung und Sicherheit sorgen.



Über LEEDARSON



LEEDARSON ist das weltweit führende Unternehmen für die Herstellung von IoT-Produkten; seine Spezialgebiete sind vernetzte Beleuchtung, Gateways, Multiprotokoll-Gateways, Sensoren, Controller und Zubehör, APP und die Cloud. LEEDARSON ist Best-in-Class" und arbeitet eng mit den größten IoT-Marken zusammen und liefert ihnen Produkte in der Qualität, die ihre Konsumenten erwarten. Unser Ziel ist es, die Marktdurchdringung von IoT-fähigen Lampen und Beleuchtungskörpern zu maximieren, um ein globales LEEDARSON-IoT-Ökosystem zu entwickeln und damit endlich eine Gesamtlösung für das intelligente Heim, intelligente kommerzielle Räume und intelligente Industriebeleuchtung zu liefern.



LEEDARSONs Kernteam mit umfassender Erfahrung und Fachwissen stellt sicher, dass Kunden immer Produkte von höchster Qualität erhalten das leistungsstarke Forschungs- und Entwicklungsteam treibt das Unternehmen dazu an, an vorderster Front der technischen Entwicklung und Innovation zu bleiben, das innovative ID-Team liefert Kunden ein hervorragendes Produktdesign, die vertikal integrierte Versorgungskette kann schnell auf Kundenanforderungen reagieren und die schnelle Bereitstellung, eine Produktionsbasis im Großmaßstab mit vollständig automatisierten Anlagen und einem strengen Qualitätskontrollsystem realisieren.



Zukunftsgerichtete Aussagen:



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Absatz 27A des amerikanischen Securities Act von 1933 und Absatz 21E des Securities Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen über die Vorteile der Mitgliedschaft in der Z-Wave Alliance sowie der Z-Wave-Produktlinie, insbesondere hinsichtlich der Kompatibilität sowie den Sicherheitsfunktionen der Geräte von Z-Wave. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen. Dazu zählen unter anderem die Verbraucher- und Kundenakzeptanz der Z-Wave Alliance und Z-Wave-Technologie in den betreffenden Regionen, die Fähigkeit der Z-Wave Alliance, mit ähnlichen Branchenallianzen mit anderen Technologien oder ähnlichen Produkten auf dem Markt, sofern vorhanden, zu konkurrieren, sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten an die Securities and Exchange Commission, einschließlich der Berichte auf Formular 10-Q, beschrieben sind. Den Lesern wird nahegelegt, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aktuell sind. Wir verpflichten uns nicht dazu, das Ergebnis etwaiger Berichtigungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen, die infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Datum dieser Pressemitteilung vorgenommen wurden, zu veröffentlichen bzw. anderweitig mitzuteilen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse zu berücksichtigen.



Pressekontakt: Caster Communications, Inc.401 792 7080 Ashley DaigneaultE-Mail: ashley@castercomm.comAngela ZmyslinskiE-Mail: angela@castercomm.comAlexandra GilE-Mail: agil@castercomm.comDigitalaufnahmen finden Sie nach Anmeldung auf <a href="www.castercomm.com" title="www.castercomm.com">www.castercomm.com</a>