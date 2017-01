Evart Corporation lädt ein zur Evart Germany Convention 2017 in Düsseldorf

(fair-NEWS)

Die Evart Corporation startet in Deutschland durch und lädt ein zur Evart Germany Convention 2017. Das Event findet am 28. Januar in Düsseldorf im noblen InterContinental Hotel statt. Die Gäste dürfen sich auf erstklassige Vorträge freuen, mit dabei ist unter anderem CEO Maksym Blazhkün, Board Member Andreas Tissen sowie Vice-President Bohdan Khrustavchuk.Die neuesten Business Trends sowie Erfolgsgeheimnisse aus erster Hand von den Top-Funktionären der Evart Corporation – genau das will die Evart Germany Convention 2017 den Teilnehmern in Düsseldorf bieten. Das bedeutet für die Gäste: Werden auch Sie ein Teil der neuen Ära sowie der internationalen Networks und Projekte – zum Beispiel der Evart Box oder des Evart Cube.Die Gäste erwartet ein umfangreiches Programm, inklusive eines Vortrags von Evart Vice-President Bohdan Khrustavchuk, dem Kennenlernen der Evart Key Products, eine Portion Motivation durch Board Member und HR-Consultant Andreas Tissen sowie eine Einführung in die revolutionären Entwicklungstheorien von Evart durch CEO Maksym Blazhkün.Die Gäste werden Gelegenheit haben, Einblick in die revolutionären IT-Lösungen der Evart Corporation zu erhalten und sich neue Lebensqualität zu verschaffen. Die aktuellen Technologien umfassen unter anderem die Evart Box, Evart Browser, Evart Drive, Evart Cube sowie Evart Social Media.Der Einlass in die Convention ist kostenlos.Das Motto der Veranstaltung lautet: Willkommen in der Zukunft! Willkommen bei Evart!Der Einlass in die Evart Germany Convention 2017 beginnt am Samstag, den 28. Januar um 09:30 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 11:00 Uhr. Für den Dresscode gilt: Business.Der Veranstaltungsort im Detail:InterContinental HotelKönigsallee 5940215 DüsseldorfWeitere Informationen zum Event gibt es unter: www.eventbrite.de Facebook: Facebook/Evart



Bildinformation: Evart