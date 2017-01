aspidoo: Erste Live-Learning-Plattform aus Österreich

(fair-NEWS)

Im Herbst 2016 startete mit aspidoo ( www.aspidoo.com ) das erste großangelegte Live-Learning-Angebot aus Österreich. Die Plattform bietet eine ganz neue Möglichkeit der beruflichen Weiterbildung: online, in einer Gruppe und mit individueller Betreuung. Unabhängig vom Wohn- bzw. Arbeitsort steht den Lernenden laufend eine breite Palette hochwertiger, beruflicher Weiterbildungsangebote mit anerkannten Zertifizierungen zur Verfügung.Live-Learning ist Online-Lernen im direkten Austausch mit Trainern und Kollegen. Die aspidoo-Trainings finden in virtuellen Klassenzimmern statt, mit Live-Kommunikation und hochqualifizierten Trainern. Die Teilnehmer sehen Trainer und Kollegen, können nachfragen und sich austauschen. Für individuelle Gespräche, Face-to-Face-Trainings und Projekte in Kleingruppen stehen weitere Kanäle zur Verfügung. Der Gruppenverband und die fixen Kurse, Abgabe- und Prüfungstermine bilden einen motivierenden Rahmen, in dem flexibles, ortsunabhängiges Lernen möglich ist. Die Inhalte und Lern-Räume stehen den Teilnehmern auch außerhalb der Live-Trainingszeiten zum Nachlesen und Üben zur Verfügung.Mit Zeit- und Kostenersparnis zu anerkannten QualifizierungenHinter der Plattform steht die Aspire Education Holding, ein renommierter, erfahrender Bildungsanbieter, mit den Tochterunternehmen ibis acam Bildungs GmbH, ARS - Akademie für Recht, Steuer und Wirtschaft und StepIn. "Wir stehen für hochwertige Ausbildungsprogramme und anerkannte Qualifizierungen, wie den SAP-Kompetenz-Pass und die BEWIG-Zertifizierung. Mit aspidoo setzen wir ein Angebot, das den modernen Arbeits- und Lerngewohnheiten entgegenkommt. Alles, was man braucht, ist ein Computer mit Internetverbindung, und schon werden das Wohnzimmer, das Büro etc. zum Seminarraum. Das spart Zeit und Geld und bringt ein großes Plus an Flexibilität", sagt Isabella Wotava, Prokuristin der Aspire Education Holding und Projektleiterin von aspidoo.Das Angebot der Plattform konzentriert sich zum Start auf die Bereiche Accounting & Controlling, Coaching, SAP sowie Sprachen und wird kontinuierlich erweitert.Weiterbildung zu Hause oder direkt am ArbeitsplatzNicht nur zu Hause können die aspidoo-Kurse genutzt werden, sondern Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern die berufliche Weiterbildung auch direkt am Arbeitsplatz ermöglichen. Sie sparen dadurch Zeit und Kosten für Anreise, Übernachtung oder Verpflegung. "Wir bieten Unternehmen auch die Möglichkeit, individuelle, auf das Unternehmen abgestimmte Trainings mit den Vorteilen des Gruppenlernens über aspidoo abzuwickeln", erklärt Johannes Lampert, Geschäftsführer in der Aspire Education Holding.Hochwertige Ausbildungen unabhängig von Wohn- und ArbeitsortGerade für ländliche Regionen, in denen für spezialisierte berufliche Weiterbildung sonst oft lange Anfahrts- oder Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen, bietet Aspidoo neue Chancen. Die Kurse werden laufend für Lernfreudige aus ganz Österreich angeboten, die so auch ihr überregionales Netzwerk auf- bzw. ausbauen können.Über aspidooaspidoo ( www.aspidoo.com ) ist ein Angebot der Aspire Education Holding mit den Tochterunternehmen ibis acam Bildungs GmbH, ARS - Akademie für Recht, Steuer und Wirtschaft und StepIn. Die Plattform ergänzt das bestehende Bildungsangebot der Gesellschaft und setzt neue Standards im Bereich der digitalen beruflichen Weiterbildung. Es ist das erste professionelle Live-Learning-Angebot aus Österreich. aspidoo verbindet Lernende und Lehrende sowie Angebot und Nachfrage überregional und beseitigt so geografische Grenzen.



Bildinformation: Weiterbildung mit aspidoo zu Hause oder direkt am Arbeitsplatz