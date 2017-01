Semesterstart: Anmeldungen noch möglich

(fair-NEWS) Wer sich neben dem Beruf weiterqualifizieren möchte, dem bietet die FOM Hochschule

in Bremen zahlreiche Möglichkeiten. Interessierte können am Mittwoch, 1. Februar, die FOM kennenlernen und sich über unterschiedliche Wege zum Bachelor-Abschluss informieren. Nächster Semesterstart ist der 1. März.



Wie ist das Studium neben dem Beruf oder der Ausbildung an der FOM Hochschule organisiert? Welche Studiengänge stehen zur Auswahl? Und wie läuft eine Vorlesung an der FOM ab? Zum Sommersemester werden die Studiengänge Business Administration (B.A.) und Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) starten. Beide qualifizieren praxisnah für Fach- und Führungsaufgaben.



„Wer sich vorab über Inhalte, Ablauf und Kosten des FOM Studiums informieren möchte, hat jetzt noch Gelegenheit dazu. Interessant für Spätentschlossene: Anmeldungen sind noch bis kurz vor Semesterstart möglich“, sagt Marc Förster, Geschäftsleiter der FOM Hochschule in Bremen. Die Teilnahme an der Infoveranstaltung ist kostenfrei.



Kompakt:

Infoveranstaltung Bachelor-Studium: 1. Februar 2017 ab 18 Uhr

FOM Hochschulzentrum, Linzer Straße 7, 28359 Bremen.