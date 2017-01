(fair-NEWS) Germanwings- die Wahrheit über den Absturz



Am 24.03.2015 stürzte die Germanwings-Maschine über den französischen Alpen ab. Leider verloren alle Insassen ihr Leben.

Vorschnell stand bereits 48 Stunden nach dem Unglück fest, wer Schuld an dem Unglück hat- der Copilot.

Doch dies ist eine zu schnelle Vorverurteilung, zumal es in diesem Fall sehr viele Ungereimtheiten gibt.



Der Airbus A 320 ist ein Flugzeugtyp, der hauptsächlich von Boardcomputern gesteuert wird und nicht von Piloten.

Ursprünglich sollte der 24 Jahre alte Flieger, der kurz vor dem "grossen D-Check" stand, zur Wartung nach Köln. Dennoch wurde er von Germanwings "in die Luft befohlen", wie später ein Techniker aussagte.

So kam es schon kurz nach dem Start immer wieder zu Höhenverlust (10.17 Uhr und 10.22 Uhr). Kapitän Sonderheimer ging wohl in dem Kurzstreckenflug nicht nach hinten, um zur Toilette zu gehen, sondern um nach dem "Strömungsgeräusch" zu schauen, welches sogar im Abschlussbericht der BEA erwähnt wird.

Diese "Strömungsgeräusche" sind in der Maschine unüberhörbar.Wenn das Druckschott "reisst", fällt die Klimaanlage in der gesamten Kabine aus. Die Rückschlagventile können bei vollständig geschlossener Cockpittüre die Klimatisierung des Cockpits nur für kurze Zeit aufrecht erhalten. Darauf erfolgte eine Dekompression- die Passagiere waren sehr schnell bewusstlos.

Beweise hierfür sind Längsrisse im Druckschott, die nicht von einem "Absturz durch einen Sinkflug" stammen, welcher in den Medien suggeriert wird.



Später sendete Frankreich, wie im BEA Bericht beschrieben, eine Mirage, da der Funkkontakt zu den Piloten (welche wohl leider bereits tot waren) fehlte. Diese Mirage stürzte ebenfalls mit ab. Betrachtet man die Bilder des Innenministeriums genau sieht man deutlich, dass neben den Trümmerteilen der Germanwings-Maschine noch Teile der grünen Mirage liegen.



Desweiteren kann man dem Abschlussbericht der BEA keinen Glauben schenken, da dieser in seiner Gesamtheit eher einem Gesundheitsattest des Herrn Lubitz ähnelt als einer subjektiven Berichterstattung.

Auf der letzten Seite der Endberichtes findet sich der Widerspruch, nämlich, dass nicht genügend ärztliche Dokumente und Aussagen vorlagen, um sich überhaupt ein Bild über die psychische Verfassung des Copiloten machen zu können. Dies wurde auch von der deutschen Institution, der BfU, unterstrichen.

Auch das Klinikum in Düsseldorf verneinte, dass Herr Lubitz aufgrund einer psychischen Erkrankung vorstellig wurde.

Auch bestätigte kürzlich die Staatsanwaltschaft Düssseldorf, dass es keinerlei Hinweise auf suizidale Gedanken des Copiloten gab, der zu Lebzeiten sehr hilfsbereit war.



Abschließend kann man sagen, dass Herr Lubitz, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, zu Unrecht als Mörder verdammt wird.