(fair-NEWS) Die EU steckt in schweren Krisen: Euro, Asylantenströme, Abspaltungstendenzen einiger Staaten etc. Zusätzlich lösen Bestrebungen wie TTIP, GATS, CETA Ängste aus. Terror, Flüchtlingsströme und damit wachsende Fremdenfeindlichkeit stellen die Union zusätzlich vor Probleme. Dabei werden die großen Chancen übersehen, die eine europäische Staatengemeinschaft in dieser Größenordnung bringen kann. Das größte Friedensprojekt der Geschichte gerät zusehends in Gefahr zu zerbrechen.



Im Buch werden Fehlentwicklungen und Krisen in Europa aufgezeigt. Egal ob Umwelt¬schutz, das Aussterben von Tierarten, Finanzkrisen, die Verlegung von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer oder Probleme mit der Zuwanderung – es wird dargestellt, dass die Lösung der Schwierig¬keiten nachhaltig nur durch internationale Zu¬sam¬menarbeit auf kontinentaler Ebene gelin¬gen kann.



Über den Autor:



Nach dem Besuch der Berufspädagogischen Akademie in Innsbruck studierte ich – neben meiner Lehrtätigkeit – an der Fachhochschule in Innsbruck Verfahrens- und Um¬welt¬technik und absolvierte anschließend an der Universität Krems einen Master-Studiengang für Politische Bildung.

Mittlerweile seit fast dreißig Jahren Berufsschullehrer für Politische Bildung und Wirtschafts¬kunde in Tirol war ich stets bestrebt, mir ein umfangreiches Wissen über die gesell¬schaftlichen und politischen Entwicklungen anzueignen.

Vor meinem Eintritt in den Schuldienst war ich zehn Jahre lang in der Privatwirtschaft als Tischlergeselle, Handwerksmeister und kauf¬männischer Angestellter tätig. Während dieser Zeit maturierte ich ebenfalls in Innsbruck am Bundes¬realgymnasium für Berufstätige.



Die Europäische Union – Chance für

Wohlstand oder Anfang vom Untergang?



Erschienen am 25. November 2016



Verlag www.tredition.de



548 Seiten

Erhältlich als

Paperback (ISBN: 978-3-7345-7660-7),

Hardcover (ISBN: 978-3-7345-7661-4)

oder e-Book (ISBN: 978-3-7345-7662-1)



