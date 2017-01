Eine erholsame Zeit im Wellnesshotel Tirol

(fair-NEWS)

Falls es Sie neben Wellness und Entspannung auch noch in die Natur lockt, stehen Ihnen hier einige Möglichkeiten zur Wahl. Das Defereggental Hotel liegt inmitten des Defereggentals und ist der ideale Ausgangspunkt für verschiedenste sportliche Aktivitäten. Das Defereggental befindet sich an der Alpensüdseite und gehört zu den ursprünglichsten Tälern Österreichs. Hier ist es einfach, Stress und Alltag zu vergessen und sich ganz der unverfälschten Natur hinzugeben. Die Ausgangslage ist perfekt für sämtliche Aktivitäten. Im Sommer wie im Winter lockt die Alpenregion mit ihrer Vielfalt an Aktivitäten, die nahezu alle direkt vor dem Hotel starten. Fischen in kristallklaren Bergbächen, Wandern über atemberaubende Höhen oder Klettern in der imposanten Bergkulisse sind nur ein Bruchteil der Möglichkeiten, den Urlaub im Hotel Jesacherhof aktiv zu gestalten.Die Seele baumeln lassen – Wellness im DefereggentalZurück lehnen und genießen. Urlaub in Südtirol wird erst dann perfekt, wenn sich zu der atemberaubenden Natur herzliche Gastfreundschaft, köstliches Essen und romantische Wellnessmomente gesellen. Mit all dem kann das Hotel Defereggental punkten. Es bietet eine haubengekrönte Küche aus regionalen Zutaten. Besonderes Augenmerk wird dabei auf eine schonende Zubereitung ohne Geschmacksverstärker und mit naturreinem Himalaya-Salz gelegt. Gekrönt wird der Genuss nur noch durch ausgewählte Weine.Für Entspannung sorgt die exklusive Wellnesswelt des Hotels mit Hallenbad und Gartenpool, Relaxbereich, verschiedenen Saunen und Dampfbädern sowie mit einem Beauty- und Vitalbereich. Kurz gesagt, mit 2.000 m² reinem Wohlbefinden.Tiroler Gastfreundschaft - Hotel OsttirolEin Urlaub beginnt mit der Ankunft im Hotel. Eine charmante Begrüßung und ein nettes Lächeln lassen einen gut in den ersten Urlaubstag starten. Das 4 Sterne Hotel Jesacherhof wird seit 1972 mit Herz und Hingabe geführt von der Familie Jesacher geführt. Während die Seniorgastgeber Anneliese und Christian Jesacher spannende Geschichten aus ihren Jahren als Gastgeber erzählen, empfängt ihre Tochter Birgit an der Rezeption die Gäste aus aller Welt mit einem herzlichen Lächeln. Allabendlich lädt Christian Jesacher Junior in die Welt der Weine und Spirituosen ein und Birgits Ehemann Michael Jesacher-Schneider begleitet Interessierte beim Fischen und gibt nützliche Tipps.Weitere Informationen finden Sie auf: www.jesacherhof.at