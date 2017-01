Das neue Jahr entspannt beginnen – Urlaub Schenna

(fair-NEWS)

Mit voller Zuversicht entspannen – Schenna HotelAtmen Sie auf, machen sie Pläne für 2017 oder genießen Sie einfach nur die Ruhe und die Atmosphäre. Das sonnige Plätzchen Schenna, das südlich von dem idyllischen Kurort Meran liegt, ist das Abschalten ein Einfaches. Mit rund 300 Sonnentagen im Jahr und einem atemberaubenden Panoramablick auf die vom Schnee bedeckten Bergspitzen, ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten den Urlaub aktiv an der frischen Bergluft zu genießen. Wandern, Ski fahren, Rodeln, oder einfach einen Ausflug auf die Berggipfel, laden Sie zu faszinierenden Erlebnissen und Momenten der Ruhe ein. Für die entspannenden Augenblicke gibt es in der Idylle natürlich auch genug Gelegenheiten. Gute Südtiroler Küche, Kulturhighlights, Thermen oder Wellnessangebote lassen Sie den Alltagsstress vergessen und in eine Welt der Erholung eintauchen.Zurücklehnen und Genießen – 4 Sterne Hotel SüdtirolEinfach mal abschalten. Zuhause fällt das meist schwer, ständig schwirren einem die Gedanken im Kopf herum. Da ist eine kleine Auszeit manchmal Gold wert. Erholung beginnt damit, den Alltag zu vergessen. Ankommen, zurücklehnen und genießen, so lautet die Devise. In dem 4 Sterne Hotel gibt es genug Gelegenheiten, um in eine entspannte Welt einzutauchen. Zahlreiche Wellnessbehandlungen, eine vielseitige Saunalandschaft oder Wasserwelten gehören zu dem Angebot. Wie wäre es beispielsweise mit einem orientalischen Bad, dem Hamam? Bei angenehmer Wärme, türkischem Tee und wohltuender Massage wird die Haut gereinigt und samtweich.Entspannen und Genießen - Wellness Südtirol MeranAm Anfang des Jahres beginnt auch wieder der alltägliche Stress. Weihnachten ist vorbei und man hat seine gute Vorsätze und die restlichen Pflichten. Doch wie wäre es wenn man sich vor dem ganzen Getummel einfach noch einmal eine Auszeit gönnt? Baumgartner’s Blumenhotel ist ein Hotel mit dem gewissen Extra, es hebt sich von anderen Unterkünften durch eine Besonderheit ab. Das Wellnesshotel in Schenna orientiert sich an dem Motto der Blütenpracht. Nicht nur im Gartenbereich, auch im Haus wird man von stilvollen Dekorationen und Düften verzaubert. Sogar im Wellnessbereich und in der Kulinarik werden die Blüten gekonnt eingesetzt. Die Exklusivität des vielfältigen Angebotes lädt dazu ein, neue Wohlfühlmomente zu erleben.Für die aktiveren Urlauber sind Ausflugsziele und Wanderrouten in der Umgebung gut zu erreichen. Einem gelungenen Urlaub mit der Mischung aus Aktion und Entspannung steht hier nichts im Wege.Weiter Informationen finden Sie unter: www.blumenhotel.it/