Bundesjugendschreiben 2017

(fair-NEWS) Vom 30. Januar bis 11. März 2017 führt auch die AKADA das Bundesjugendschreiben durch.



Leverkusen - Vom 30. Januar bis 11. März lädt die AKADA Weiterbildung Bayer Leverkusen e. V. zum diesjährigen Bundesjugendschreiben, das von der Bundesjugend für Computer, Kurzschrift und Medien veranstaltet wird, in die Geschäftsstelle in der Rathenaustraße 70 ein. An der Tastatur können sich Schüler und Jugendliche, aber auch Erwachsene (außer Konkurrenz auf Landes- und Bundesebene) in den Disziplinen Schnellschreiben, Kurzschrift, Textbearbeitung und Tabellenkalkulation messen. Der Wettbewerb, an dem bundesweit über 10.000 Schreiber teilnehmen, soll zu besseren Leistungen anspornen.



Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Leistung von mindestens 60 Anschlägen pro Minute. Um Altersunterschiede auszugleichen, gibt es sieben Altersklassen, aus denen der Deutsche Stenografenverbund E. V. die besten auf Bundes- und Länderebene ermittelt. Wie in jedem Jahr werden die Gruppensieger der Teilnehmer der AKADA in einer vereinsinternen Siegerehrung geehrt.



Um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, können interessierte Schreiberinnen und Schreiber einen Termin vereinbaren (08.02., 13.02., 17.02., 4. oder 7. März). Die Startgebühr beträgt 3 Euro für Vereinsmitglieder, 5 Euro für Kursteilnehmer (die nicht Vereinsmitglied sind) bzw. 10 Euro für "vereinsfremde" Schreiber.



"Solche Teilnahmebescheinigungen und Urkunden über das Beherrschen des Tastschreibens machen sich immer gut bei Bewerbungen um Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze", berichtet Ute Schönberg, langjährige Mitarbeiterin und Dozentin im Tastschreiben. Daher bietet die AKADA das ganze Jahr über die Möglichkeit, Prüfungen im 10-Finger-Schreiben abzulegen.



Nähere Informationen zum Bundesjugend-Computerschreiben, zum Weiterbildungsprogramm der AKADA sowie allen Kursterminen bis einschließlich der Sommerferien 2017, z.B. für <a href="www.akada-weiterbildung.de/Weiterbildung-Monheim.htm">Weiterbildung Monheim</a>, <a href="www.akada-weiterbildung.de/Weiterbildung-Langenfeld.htm">Weiterbildung Langenfeld</a> oder <a href="www.akada-weiterbildung.de/Weiterbildung-Leichlingen.htm">Weiterbildung Leichlingen</a>, sind auf der Internetseite www.akada-weiterbildung.de zu finden oder unter Telefon 0214 43439 erhältlich.