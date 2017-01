GNV: NEUES ANGEBOT FÜR FAMILIEN

(fair-NEWS)

Genua, 25. Januar 2017 – Mit einer einzigartigen Rabattaktion kündigt GNV besondere Konditionen für Familien mit Kindern an, die während der Schulferien nach Marokko und Tunesien reisen möchten. Das Angebot beinhaltet einen Rabatt von 30 Prozent für die gesamte Familie und Reisen, die zwischen dem 1. Februar und 5. März angetreten werden. Die Buchung einer Reise für mindestens drei Personen inklusive Auto muss bis zum 5. März erfolgen. Damit möchte GNV vor allem Familien erreichen, die während der Schulferien im Februar und März von Deutschland, Frankreich, Belgien und Österreich in den Süden reisen.Das Fährunternehmen aus Genua bedient Marokko auf den Strecken Genua – Tanger und Barcelona – Tanger sowie, seit Mai 2012, mit den Direktverbindungen Sète – Nador und Sète – Tanger. Ergänzt wird das Angebot ab Juni dieses Jahres durch die Linie Barcelona – Nador. Tunesien verbindet GNV mit den großen italienischen Häfen auf den Routen Genua – Tunis, Civitaveccia (Rom) – Tunis und Palermo – Tunis.Mit dem aktuellen Angebot zeigt das Unternehmen, dass es die Interessen seiner Zielgruppen vor Augen hat und für jeden fährt – in diesem Frühjahr besonders für die Familien, die die Schulferien Nordeuropas für eine Reise mit GNV nutzen möchten.GNV (Grandi Navi Veloci) ist eine der führenden Reedereien im Mittelmeerraum und betreibt neun internationale und fünf nationale Passagier- und Frachtrouten. Mit elf modernen Schiffen verbindet das Fährschifffahrtsunternehmen mit Sitz in Genua das italienische Festland mit Sardinien und Sizilien sowie mit Spanien, Frankreich, Tunesien, Marokko und Albanien. GNV verfügt über die größte Bettenkapazität aller Anbieter im Mittelmeerraum. In Bezug auf die Fahrzeugladekapazität belegt die italienische Reederei Rang zwei, bei der Transportkapazität nach Längenmetern Rang drei. Seit 2016 gehört das 1992 gegründete Unternehmen mit rund 1.000 Mitarbeitern zur MSC-Gruppe. Weitere Informationen: www.gnv.it/de/



Bildinformation: GNV: Familie vor SUPREMA ©GNV