Neue Routen-Highlights für 2018

(fair-NEWS)

Die monegassische Luxusreederei Silversea präsentiert neue Routen-Highlights für den Kreuzfahrtplan 2018. Sowohl Klassik- als auch Expeditionskreuzfahrten setzen erneut exklusive Akzente und bieten Gästen einmalige Perspektiven auf die Welt.Das Programm von Silversea bietet eine große Vielfalt an unterschiedlichen Routen, die sich über alle sieben Kontinente erstrecken. Insgesamt werden über 800 Destinationen in 100 Ländern bereist. Die Größe der Schiffe ermöglicht es, dass neben faszinierenden Metropolen auch unberührte Destinationen und kleine Hafenjuwelen angefahren werden können.Höhepunkte mit klassischen KreuzfahrtenUnter den Luxuskreuzfahrten üben zweifelsohne Reisen mit dem neuen Silversea Flaggschiff einen besonderen Reiz aus: Mit nur 596 Gästen an Bord, erkundet die einzigartige Silver Muse beispielsweise auf einer 80-tägigen „Grand Voyage“ die pulsierende Vielfalt Südamerikas und legt pünktlich zum Karneval in Rio de Janeiro an. Auf der 44-tägigen „Grand Voyage Mittelmeer“ durchquert das Flaggschiff mediterrane Gefilde und besucht dabei auch den Grand Prix in Monaco. Außerdem verspricht die Silver Muse intensive Reiseerlebnisse in Asien und Australien.Liebhaber europäischer Metropolen dürfen sich auf insgesamt fünf Reisen mit der kleinen und wendigen Silver Wind freuen. Hierbei zählt vor allem die Durchfahrt der Londoner Tower Bridge zu den eindrucksvollsten Erlebnissen. Die Silver Spirit verbindet urbane und landschaftliche Impressionen. Auf ihrer Nordeuropa-Premiere steuert sie St. Petersburg und das Nordkap an. Zu den Debüts gehört auch die spannende Amazonas-Kreuzfahrt der Silver Whisper, die darüber hinaus 19 kombinierbare Reisen durch die Karibik anbietet. Das Schwesterschiff Silver Shadow steuert nach über zehn Jahren erstmals wieder den afrikanischen Kontinent an.Alle Programm-Arrangements der klassischen Kreuzfahrten bestechen zudem durch ihre optimalen Liegezeiten. 248 „Overnights“ und Spätabfahrten lassen Gästen viel Raum und Muße für ausgiebige Landausflüge.Höhepunkte der ExpeditionskreuzfahrtenSilversea Expeditions kombiniert einzigartige Abenteuer an Land mit dem außergewöhnlichen Luxus moderner, kleiner Schiffe, einer kosmopolitischen Atmosphäre an Bord und All-Inclusive-Lifestyle. 2018 wartet das Expeditionsschiff Silver Explorer mit spektakulären Antarktis-Erlebnissen auf, die auch Expeditionen zu den südlichen Sandwichinseln und Südgeorgien beinhalten. Außerdem steuert die Silver Explorer Russlands fernen Osten sowie die nordamerikanische Westküste und San Francisco an. Farbenprächtige Impressionen bietet die Zeit der Kirschblüte in Japan, die Gäste der Silver Discoverer im April 2018 bewundern können. Ebenso zählen das facettenreiche Sansibar und das exotische Madagaskar zu den Top-Zielen der Silver Discoverer.Moderne Abenteuerreisende können die Arktis-Jungfernfahrt der Silver Cloud miterleben, die auch die norwegischen Fjorde und Spitzbergen besucht. Die faszinierende Wunderwelt der Galápagos-Inseln lässt sich am besten mit der Silver Galapagos erfahren. Auf zwei verschiedenen Routen begeben sich Reisende auf die Spuren Darwins, um die einzigartige Natur des Archipels zu betrachten.



Bildinformation: Silversea